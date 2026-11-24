Administrația Prezidențială a reacționat după conferința de presă organizată de AUR, în cadrul căreia reprezentanții partidului au prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Instituția susține că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc deja răspunsul în decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Într-un comunicat, Președinția amintește motivele pentru care CCR a decis anularea scrutinului și răspunde punctual celor opt argumente prezentate în raportul AUR.

”Raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache.

Este însă util pentru opinia publică un rezumat.

Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 pentru trei motive:

1. Prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

2. Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

3. Un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cum răspunde Președinția celor opt argumente prezentate de AUR

Unul dintre argumentele invocate în raportul AUR este că CCR nu avea competența de a anula întregul proces electoral. Administrația Prezidențială contrazice această interpretare și face trimitere la articolul 2 din Constituție, care prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității, dar și la articolul 146, litera f), care stabilește atribuțiile Curții Constituționale în verificarea procesului electoral.

Un alt reproș al AUR vizează faptul că judecătorii constituționali s-ar fi autosesizat. Potrivit Președinției, nici Constituția, nici Legea 370/2004 nu limitează modul în care CCR poate verifica respectarea corectitudinii procesului electoral. Referitor la presupusa contradicție dintre Hotărârile 31 și 32 din 2024, Administrația Prezidențială explică faptul că prima decizie a vizat corectitudinea numărării voturilor, în timp ce a doua a venit după ce Curtea a primit informări privind neregulile din campania electorală

”Raportul prezentat de AUR nu contraargumentează decât parțial motivarea deciziei CCR. Astfel:

1. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu avea competența să anuleze întregul proces electoral. Art. 2 din Constituție prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității. Art. 146 lit. f) din Constituție atribuie Curții Constituționale competența completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conținut. Art. 52 din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României nu limitează această atribuție constituțională (și ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituțională poate fi sesizată de competitori electorali.

2. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu se putea autosesiza. Răspunsul este similar cu cel de la punctul precedent. Art. 146 lit. f) din Constituție nu limitează modul în care Curtea Constituțională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral.

3. Raportul afirmă că Hotărârea 32 din 2024 prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile contravine Hotărârii 31 prin care a confirmat alegerile primului tur. În Hotărârea nr. 31 din 2024, Curtea Constituțională a constatat că nu au existat neregularități în procesul de numărare a voturilor, conform proceselor verbale de numărare, nefiind sesizată cu neregularitățile campaniei electorale. În Hotărârea nr. 32, urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularități și a dispus în consecință.

4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau suficiente. Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin.

5. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu demonstrează că neregularitățile au schimbat rezultatul, deci că decizia de anulare a alegerilor este disproporțională. Pe de o parte, nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%.

6. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu a respectat contradictorialitatea și dreptul la apărare. Într-adevăr, legislația românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care Curtea Constituțională a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice și a finanțării digitale). Noua legislație electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situații, în care persoana potențial sancționată să își poată exprima punctul de vedere. Curtea Constituțională a acționat în baza unei legislații lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiții excepționale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneția admite anularea ca remediu excepțional”, se arată în comunicat.

Administrația Prezidențială: „Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă”

În privința afirmației AUR potrivit căreia nu ar fi existat o ingerință străină, raportul invocând inclusiv finanțarea de către PNL a campaniei „Echilibru și Verticalitate”, Administrația Prezidențială vorbește despre o eroare de logică.

”7. Raportul afirmă că nu a existat ingerință străină, ca dovadă campania „Echilibru și Verticalitate” finanțată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă.

8. Raportul afirmă că CSAT și serviciile și-au depășit atribuțiile. Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curții Constituționale și a fost luată în unanimitate. Pentru completitudine, Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.