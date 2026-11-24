Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este pregătită să răspundă amenințărilor din spațiu, după apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar putea lansa, în următoarele 60 de zile, un satelit echipat cu o ogivă nucleară.

Alianța Nord-Atlantică își va adapta capacitățile de descurajare și apărare pentru a răspunde inclusiv amenințărilor provenite din spațiul cosmic, a anunțat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Berlin, potrivit BBC.

Declarațiile vin după ce presa germană a dezvăluit existența unor rapoarte ale serviciilor de informații potrivit cărora Rusia s-ar pregăti să lanseze pe orbită un satelit înarmat nuclear. Documentele ar fi fost transmise statelor membre NATO în cursul acestei luni și ar indica posibilitatea unei lansări în următoarele 60 de zile. Nu a fost precizat însă care dintre serviciile de informații aliate a elaborat aceste evaluări.

„Ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, iar asta include și asigurarea siguranței noastre în ceea ce privește dimensiunea spațială. În ceea ce privește domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacitățile noastre de descurajare și apărare și vom face actualizări acolo unde este necesar”, a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Rusia ar pregăti lansarea satelitului nuclear „Sputnik-S”

Investigația publicată de posturile germane de televiziune NDR și WDR, împreună cu cotidianul Süddeutsche Zeitung, citează surse anonime din cadrul armatei și serviciilor de informații germane. Potrivit acestora, satelitul rusesc ar purta denumirea „Sputnik-S” și ar fi echipat cu o ogivă nucleară, având capacitatea de a perturba sau distruge alți sateliți aflați pe orbită.

Printre sistemele potențial vulnerabile se numără sateliții utilizați pentru comunicații, navigație, observarea Pământului și supraveghere militară.

O asemenea amenințare prezintă relevanță și pentru România, în condițiile în care operațiunile militare ale NATO pe flancul estic, monitorizarea regiunii Mării Negre și numeroase servicii civile depind de infrastructura satelitară. Practic, perturbarea acesteia ar putea afecta inclusiv sistemele de poziționare și navigație, comunicațiile militare și colectarea informațiilor necesare monitorizării amenințărilor regionale.

La acest moment, Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută de transport maritim, depășind chiar și Strâmtoarea Ormuz, disputată între SUA și Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz, prezent alături de Mark Rutte la conferința de presă, nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile privind presupusele pregătiri ale Moscovei, dar a afirmat că acestea „dezvăluie nivelul de escaladare pe care Rusia este evident pregătită să îl urmeze”.

„Informațiile conform cărora Rusia intenționează să introducă armament nuclear în spațiu nu sunt noi, dar rămân la fel de șocante”, a declarat Friedrich Merz.

Anterior, un reprezentant al guvernului german declarase că Berlinul tratează informațiile „foarte în serios”, avertizând totodată împotriva unei „nervozități excesive cu privire la pericole ipotetice”, potrivit AFP.

Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene (ESA), a descris perspectiva amplasării armelor nucleare în spațiul cosmic drept „cel mai cumplit scenariu de coșmar”, relatează publicația germană Handelsblatt.

Kremlinul neagă acuzațiile. Rusia, SUA și China își dezvoltă capacitățile militare spațiale

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu a consultat cele mai recente informații publicate de presa germană, dar a respins relatările bazate pe „surse necunoscute”, calificându-le drept „prea puțin demne de a fi luate în serios”.

Ambasada Rusiei la Berlin a respins, la rândul său, ceea ce a descris drept „acuzații nefondate”, susținând că informațiile fac parte dintr-o „campanie de propagandă”.

Rusia este parte a Tratatului privind spațiul cosmic, adoptat în 1967, care interzice plasarea pe orbita Pământului a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă. Documentul nu interzice însă în mod general toate categoriile de armament convențional din spațiu, însă marile puteri militare, printre care SUA, China și Rusia, explorează de mai mulți ani capacități de neutralizare a sateliților adversari.

Suspiciunile privind dezvoltarea unei arme nucleare antisatelit de către Moscova au fost făcute publice încă din 2024, când autoritățile americane au semnalat existența unui asemenea program militar rusesc. Și la momentul respectiv Vladimir Putin a respins acuzațiile.

„Poziția noastră este clară și transparentă. Am fost întotdeauna categoric împotriva desfășurării armelor nucleare în spațiu și rămânem împotriva acesteia”, declara liderul de la Kremlin.

În septembrie 2026, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a dezvăluit că Statele Unite dispun de „arme de control spațial aflate pe orbită”, fără să ofere informații suplimentare despre caracteristicile sau destinația acestora.

Ca răspuns la declarațiile oficialului american, Dmitri Peskov a susținut că spațiul cosmic „trebuie să fie liber de orice armă”.