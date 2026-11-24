În timp ce toată atenţia era îndreptată spre raportul anulării alegerilor din 2024 prezentat de către preşedintele Comisiei de Abuzuri, Laura Gherasim, la Grupul AUR, liberalii de rit nou comemorau 99 de ani de când Ion I.C. Brătianu a trecut la cele veşnice.

În timpul acesta, se strecura în Parlament şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ca să participe la evenimentul care a avut loc în Sala Nicolae Iorga de la Camera Deputaţilor. Fostul premier a intrat pe ușa din spate, ca să nu dea nas în nas cu ziariștii.

Bolojan n-a apărut la plenul de la Senat, acolo unde ar trebui să-şi reia locul, însă a putut fi văzut şi chiar fotografiat la celebrarea de după, alături de mai mulţi lideri liberali apropiaţi, care au fost întâmpinați la festivitate cu pâine și sare.

Comemorare fără aripa conservatoare

„La 99 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion I.C. Brătianu, ne-am reunit la Palatul Parlamentului pentru a-i cinsti memoria și pentru a ne aminti de omul de stat care a avut curajul și viziunea de a contribui decisiv la făurirea României Mari. M-am bucurat să îl avem alături de noi pe domnul președinte Ilie Bolojan, pe colegii parlamentari, primari, istorici, oameni de cultură și reprezentanți ai Bisericii, la cea de-a doua ediție a simpozionului „Ion I.C. Brătianu – Artizanul României Mari”. A fost o întâlnire despre istorie, identitate și responsabilitatea de a transmite mai departe generațiilor tinere respectul pentru cei care au construit România. Pentru că o țară care își uită oamenii de seamă riscă să-și uite și drumul!”, a scris pe pagina de Facebook vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, organizatorul evenimentului.

Printre invitaţi i-am putut observa doar pe liderii liberali apropiaţi lui Ilie Bolojan, însă nu şi pe aceia din aripa conservatoare, care sunt, în continuare, membri de partid.

Ne referim la purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan, la secretarul general al partidului Robert Sighiartău, la vicepreşdintele Camerei Deputaţilor Adrian Cozma, şeful PNL Prahova, Mircea Roşca, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, liderul de grup al deputaţilor, Gabriel Andronache, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, fostul ministru de Interne Marcel Vela.

Cine a fost Ionel I.C. Brătianu

Ion I.C. Brătianu (cunoscut și ca Ionel Brătianu) a fost un om politic și inginer român (20 august 1864 – 24 noiembrie 1927), lider al Partidului Național Liberal și de cinci ori prim-ministru al României.

Este cunoscut drept întemeietorul României moderne.

S-a născut la 20 august 1864 (în Ștefănești / Florica) și a murit la 24 noiembrie 1927, la București. A fost fiul lui Ion C. Brătianu și al Piei Pleșoianu, și tatăl lui Gheorghe I. Brătianu.

A condus Partidul Național Liberal (1909–1927) și a ocupat mai multe funcții ministeriale, inclusiv prim-ministru (cinci mandate), ministru de externe, ministru de interne, ministru al apărării naționale / de război și ministru al lucrărilor publice.