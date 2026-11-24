Incendiul devastator de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, care a izbucnit în cursul serii de duminică, a fost stins abia după 36 de ore. La fața locului au rămas, în acest moment, două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD pentru monitorizarea situației și prevenirea eventualelor reaprinderi.

„După peste 36 de ore de intervenție continuă a pompierilor, incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Brașov a fost lichidat. Pentru monitorizarea situației și prevenirea eventualelor reaprinderi, la fața locului rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD”, a transmis, marți, ISU Brașov.

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Incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a fost lichidat după 36 de ore

Misiunea pompierilor a fost una dificilă. Timp de zeci de ore, echipajele de intervenție s-au luptat cu incendiul izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. La stingerea incendiului au participat echipaje din patru județe: Brașov, Prahova, Argeș și Mureș. Potrivit ultimelor estimări, suprafața afectată de flăcări a ajuns la aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Incendiul de la Hotelul Alpin a izbucnit duminică seara, 22 noiembrie, iar pompierii au intervenit timp de zeci de ore. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate, fără să fie înregistrate victime. Inițial, flăcările afectaseră circa 2.000 de metri pătrați, inclusiv acoperișul, mansarda și ultimele 3 etaje. Pompierii au folosit drone și camere cu termoviziune pentru monitorizarea focarelor, iar echipajele au fost schimbate periodic.

Cine deține unitatea turistică din stațiunea montană

Hotelul Alpin din Poiana Brașov este deținut de familia antreprenorului Claudiu Aron, care are investiții în turismul brașovean și afaceri de peste 70 de milioane de lei. Hotelul era frecventat de numeroase vedete și oameni de afaceri. Clădirea principală a Hotelului Alpin a fost inaugurată în 1976 și preluată de familia Aron în 2004. Ulterior, proprietarii au extins investițiile, atât în hotelul de 4 stele, cât și în alte proprietăți din stațiune, printre care centrul de evenimente K2 Alpin. Vezi AICI mai multe informații.