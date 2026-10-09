Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul

Navi Pillay, laureata din acest an a Premiului Nobel pentru Pace, a glumit că ar putea împărți distincția cu președintele american Donald Trump, dacă publicul continuă să o aplaude. Fostul comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție a făcut remarca într-un discurs susținut la Nürnberg, după anunțarea premiului. Pillay a spus că, la început, a crezut că vestea este o glumă.

Premiul Nobel pentru Pace este însoțit de o medalie de aur, o diplomă și o sumă de 1,2 milioane de dolari.

Ceremonia oficială de decernare va avea loc la Oslo, pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea lui Alfred Nobel, inventatorul și filantropul suedez care a creat premiile Nobel în 1896.

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Navi Pillay a glumit că ar împărți premiul cu Trump

Într-o înregistrare video publicată pe X de secretarul general al Amnesty International, Navi Pillay apare fiind aplaudată la Nürnberg, după anunțarea distincției. În fața publicului, ea a făcut o remarcă despre președintele american Donald Trump.

„Dacă mă aplaudați puțin mai mult, s-ar putea să împart premiul cu Trump”, a spus Pillay.

Pillay a povestit că prima sa reacție când a aflat că a câștigat premiul a fost să se întrebe dacă informația este reală.

„Prima mea întrebare a fost: «Este adevărat? M-ați chemat aici doar ca să-mi spuneți asta?» Am crezut că trebuie să fie o glumă”, a povestit ea.

Fosta judecătoare a spus că aplauzele publicului au o semnificație aparte, deoarece pentru ea este important ca oamenii să considere că merită o asemenea distincție.

„În acest loc, aplaudați foarte bine muzica. Nu îți dorești să primești un premiu sau o distincție dacă publicul nu consideră că o meriți. De aceea, apreciez aplauzele voastre de astăzi”, a declarat Pillay.

Ea a adăugat că, în calitate de avocată și judecătoare, simte nevoia să verifice informația înainte de a o considera certă.

Raportul despre Gaza și activitatea pentru drepturile omului

Navi Pillay a vorbit și despre activitatea sa în cadrul Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU, pe care a condus-o. Comisia nu vorbește în numele întregii organizații, iar anul trecut a concluzionat că în Gaza are loc un genocid.

„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul despre Gaza, în care am numit ceea ce se întâmplă acolo genocid”, a spus Pillay.

Ea a afirmat că recunoașterea activității sale a surprins-o și a legat distincția de curajul de a spune adevărul și de a aplica legea pe baza faptelor.

„De ce ai avea nevoie de curaj? Spui adevărul, interpretezi legea, analizezi toate faptele. Este vorba despre luarea unor decizii imparțiale”, a declarat laureata.

Navi Pillay continuă să lucreze la 85 de ani

Pillay a spus că își continuă activitatea și în prezent, inclusiv în calitate de judecătoare ad hoc în procesul intentat de Gambia împotriva Myanmarului.

Ea a povestit că oamenii o întreabă când se va retrage, însă a subliniat că dorește să continue să lucreze în sprijinul drepturilor omului.

Navi Pillay a împlinit 85 de ani luna trecută. La finalul discursului, ea le-a mulțumit celor prezenți și a spus că speră ca vestea primirii premiului să nu fi fost, într-adevăr, o glumă.