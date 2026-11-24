Pentru Arina Moș, deputată PNL de Bihor, fostă viceprimăriță la Oradea și considerată ”protejata” liberalului, Ilie Bolojan este încă premierul României. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, vicepreședinta PNL Bihor a transmis că ”împreună cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL și Mircea Abrudean, președintele Senatului României a primit în Parlament, vizita unui grup de tineri olimpici din județul Bihor”.
La data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, moment în care a încetat mandatul său cu puteri depline. În perioada 5 mai-20 octombrie, Bolojan a asigurat conducerea executivului în calitate de prim-ministru interimar, iar pe data de 20 octombrie acesta a părăsit definitv funcția de permier, după un an și patru luni de la preluarea mandatului. Deși a trecut mai bine de o luna de la momentul în care Bolojan și-a luat, oficial, rămas-bun, deputata Arina Moș încă îl numește pe acesta premier.
Aceasta a postat chiar și un mesaj special pentru Ilie Bolojan, la Story, pe Facebook, unde a publicat o fotografie cu acesta, însoțită de mesajul: «Ilie Bolojan, un OM pentru oameni, un premier pentru România!»”
La data de 5 octombrie, Luca Niculescu, fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Profilul său este diferit de cel al unui politician de carieră: nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă, dar are 24 de ani de presă, șase ani la conducerea Ambasadei României la Paris și, din 2022, coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.