Pentru Arina Moș, deputată PNL de Bihor, fostă viceprimăriță la Oradea și considerată ”protejata” liberalului, Ilie Bolojan este încă premierul României. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, vicepreședinta PNL Bihor a transmis că ”împreună cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL și Mircea Abrudean, președintele Senatului României a primit în Parlament, vizita unui grup de tineri olimpici din județul Bihor”.

Arina Moș, deputată PNL de Bihor, încă îl vede pe Bolojan premierul României

La data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, moment în care a încetat mandatul său cu puteri depline. În perioada 5 mai-20 octombrie, Bolojan a asigurat conducerea executivului în calitate de prim-ministru interimar, iar pe data de 20 octombrie acesta a părăsit definitv funcția de permier, după un an și patru luni de la preluarea mandatului. Deși a trecut mai bine de o luna de la momentul în care Bolojan și-a luat, oficial, rămas-bun, deputata Arina Moș încă îl numește pe acesta premier.

Întâlnirea cu aleșdenii mei dragi, elevi ambițioși ai Liceului Teoretic „Constantin Șerban” și ai Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd a fost una specială. Copiii și dascălii lor au adus cu ei energia bună de acasă.

Ca deputat de Bihor, cred că responsabilitatea mea față de tinerii județului nu se oprește la aprecierea performanțelor lor. Am datoria să le reprezint interesele, să le susțin aspirațiile și să contribui, prin activitatea mea parlamentară, la crearea unor condiții mai bune pentru educație și dezvoltare”, a scris deputata, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a postat chiar și un mesaj special pentru Ilie Bolojan, la Story, pe Facebook, unde a publicat o fotografie cu acesta, însoțită de mesajul: «Ilie Bolojan, un OM pentru oameni, un premier pentru România!»”

Arina Moș s-a numărat printre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan, activând în perioada 2008–2013 ca și consilieră a acestuia la Primăria Oradea. Ulterior, a fost numită la conducerea Administrației Social-Comunitare Oradea, deși nu avea o pregătire profesională în domeniu, scrie România TV.

De-a lungul anilor, fosta viceprimăriță a fost implicată și în angajarea mai multor membri ai familiei sale în instituții publice aflate în subordinea Primăriei Oradea. Soțul acesteia, fost operator TV, a obținut un post prin concurs la Serviciul de Evidență a Persoanelor, iar ulterior și fiul cuplului a fost angajat în sistemul public. Astăzi, Arina Moș este deputat și secretara Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Au trecut 35 de zile de când România are un nou premier

La data de 5 octombrie, Luca Niculescu, fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Profilul său este diferit de cel al unui politician de carieră: nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă, dar are 24 de ani de presă, șase ani la conducerea Ambasadei României la Paris și, din 2022, coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.