Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a arătat pe rețelele de socializare că a fost prins un pește uriaș în Lacul Morii. Concursul de pescuit a avut loc în weekend, iar evenimentul a marcat prima ediție a Retro Cup.

Ciprian Ciucu a menționat, pe pagina sa de Facebook, că Lacul Morii a prins acum viață, odată cu evenimentul care a avut loc în weekend. Unul dintre participanții din cadrul concursului de pescuit, la prima ediție Retro Cup, a prins un pește uriaș. După o scurtă sesiune foto la Lacul Morii, peștele a fost eliberat.

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„Aşa ceva…

Concurs de pescuit pe Lacul Morii, Prima ediție Retro Cup.

Peștele s-a întors în lac.

Înainte era un loc cvasiabandonat. Acum a prins viață.

Sursa foto: Clubul Pescarilor de Răpitori”, a notat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Concurs de pescuit sportiv pe Lacul Morii – a avut loc prima ediție Retro Cup

Lacul Morii a găzduit sâmbătă, de la ora 08:00, prima ediție a competiției de pescuit sportiv Retro Cup. Participanții au putut să pescuiască timp de 7 ore, iar toți peștii capturați au fost eliberați la final. În urmă cu doar câteva zile, Primăria Sectorului 6 anunța modul în care se desfășoară acest eveniment.

Participanții au pescuit în sistem Catch and Release, din bărci gonflabile și caiace.

„Lacul Morii, gazda unei competiții de pescuit sportiv. Sâmbătă, pe apele Lacului Morii, se dă startul concursului de pescuit la răpitori în cadrul primei ediții a competiției RetroCup.

Ce îi așteaptă pe participanți? 7 ore de pescuit, într-o singură manșă, din bărci gonflabile și caiace. Competiția se va desfășura în regim #CatchAndRelease. Așadar, peștii capturați vor fi eliberați înapoi în apă, pentru a proteja fauna lacului.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv al Pescarilor de Răpitori, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6”, anunțase Primăria Sectorului 6.

Sursă foto: Facebook/Ciprian Ciucu