Prima pagină » Diverse » Trump dă vina pe Biden pentru bomba nucleară a Phenianului: „Kim Jong Un mă respectă și mă place. Cât timp sunt eu aici, va fi bine”

Trump dă vina pe Biden pentru bomba nucleară a Phenianului: „Kim Jong Un mă respectă și mă place. Cât timp sunt eu aici, va fi bine”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump afirmă că este singurul om din lume pe care Kim Jong Un îl place. Liderul de la Casa Albă a minimalizat pericolul programului nuclear al Coreei de Nord printr-o declarație controversată.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Pe 22 iunie 2025 și din 28 februarie 2026, SUA au bombardat Iranul tocmai pentru a preveni proliferarea nucleară, regimul islamic de la Teheran fiind acuzat pentru îmbogățirea uraniului cu scopul de a fabrica arme atomice pentru a lovi Israelul.

Președintele american a fost întrebat de ce Iranului nu i-ar putea permite să dezvolte arme nucleare, în condițiile în care Coreea de Nord le deține deja și continuă să-și extindă arsenalul.

Trump a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden, pentru că nu a abordat problema Coreei de Nord.

„Pentru că ați avut un alt președinte”, a spus Trump.

„Ar fi putut să-l oprească. Se întâmplă să-mi fie prieten. Kim Jong Un, îmi este prieten. Îl place pe Trump.”

Trump a adăugat că Phenianul dispune de o capacitate nucleară „destul de mare”

.„Nu place prea mulți alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el”, a spus președintele, referindu-se la Kim.

„Cât timp sunt eu aici, el va fi bine. Știți de ce? Pentru că mă respectă și mă place. Sunt aspru criticat când spun asta. Oamenii spun că e groaznic.”

Aprecierile lui Trump la adresa lui Kim au venit la o zi după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski a raportat că Coreea de Nord se pregătește să trimită încă 10.000 de militari pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva țării sale.

Phenianul a desfășurat deja 8.000 de soldați pentru a lupta de partea Rusiei. În schimb, Trump, care a suspendat ajutorul acordat Ucrainei, a spus în repetate rânduri că „se va întâlni” cu liderul nord-coreean până la sfârșitul acestui an, deși nu există planuri concrete în acest sens.

În ultimii ani, Coreea de Nord și-a extins și capacitățile militare. A efectuat teste cu bombe nucleare  și a demonstrat capacitatea de a le lansa cu ajutorul unor rachete cu rază lungă de acțiune care pot atinge teritoriul Statelor Unite, potrivit The Independent.

Sursa Foto: Profimedia

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Alimentul MINUNE: delicios, protejează mușchii, plin de vitamine și minerale
Click
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Cine este bărbatul care l-a convins pe Vlad Bălțățeanu să se predea? A făcut mărturisiri șocante: „Voia să pară ceea ce nu era”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
NEWS ALERT Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier
13:20
Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier
TENSIUNI Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
13:10
Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
12:59
Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
REACȚIE Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
12:57
Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
CONTROVERSĂ Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
12:57
Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe