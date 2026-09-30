Trump dă vina pe Biden pentru bomba nucleară a Phenianului: „Kim Jong Un mă respectă și mă place. Cât timp sunt eu aici, va fi bine”

Donald Trump afirmă că este singurul om din lume pe care Kim Jong Un îl place. Liderul de la Casa Albă a minimalizat pericolul programului nuclear al Coreei de Nord printr-o declarație controversată.

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Pe 22 iunie 2025 și din 28 februarie 2026, SUA au bombardat Iranul tocmai pentru a preveni proliferarea nucleară, regimul islamic de la Teheran fiind acuzat pentru îmbogățirea uraniului cu scopul de a fabrica arme atomice pentru a lovi Israelul.

Președintele american a fost întrebat de ce Iranului nu i-ar putea permite să dezvolte arme nucleare, în condițiile în care Coreea de Nord le deține deja și continuă să-și extindă arsenalul.

Trump a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden, pentru că nu a abordat problema Coreei de Nord.

„Pentru că ați avut un alt președinte”, a spus Trump.

„Ar fi putut să-l oprească. Se întâmplă să-mi fie prieten. Kim Jong Un, îmi este prieten. Îl place pe Trump.”

Trump a adăugat că Phenianul dispune de o capacitate nucleară „destul de mare”

.„Nu place prea mulți alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el”, a spus președintele, referindu-se la Kim.

„Cât timp sunt eu aici, el va fi bine. Știți de ce? Pentru că mă respectă și mă place. Sunt aspru criticat când spun asta. Oamenii spun că e groaznic.”

Aprecierile lui Trump la adresa lui Kim au venit la o zi după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski a raportat că Coreea de Nord se pregătește să trimită încă 10.000 de militari pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva țării sale.

Phenianul a desfășurat deja 8.000 de soldați pentru a lupta de partea Rusiei. În schimb, Trump, care a suspendat ajutorul acordat Ucrainei, a spus în repetate rânduri că „se va întâlni” cu liderul nord-coreean până la sfârșitul acestui an, deși nu există planuri concrete în acest sens.

În ultimii ani, Coreea de Nord și-a extins și capacitățile militare. A efectuat teste cu bombe nucleare și a demonstrat capacitatea de a le lansa cu ajutorul unor rachete cu rază lungă de acțiune care pot atinge teritoriul Statelor Unite, potrivit The Independent.

Sursa Foto: Profimedia