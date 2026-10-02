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Violențe extreme la protestele elevilor din Franța: o polițistă a fost trântită la pământ și lovită cu picioarele de tinerii manifestanți. „Omorâți-o”

Melania Agiu
Violențe extreme la protestele elevilor din Franța: o polițistă a fost trântită la pământ și lovită cu picioarele de tinerii manifestanți. „Omorâți-o”
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Protestele elevilor și studenților din Franța devin mai violente pe zi ce trece. Publicația BFMTV relatează că, în ultimele ore, o polițistă tânără a fost trântită, urmărită de aproximativ zece manifestanți și lovită violent în timp ce se afla la pământ.

Sursă video: X/@75secondes

Imaginile dramatice cu agresiunea au fost distribuite pe rețelele de socializare, unde au stârnit furia unor responsabili politici și a internauților.

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În aceste imagini se poate vedea cum o tânără sublocotenent stagiar este urmărită de mai mulți manifestanți, înainte ca unul dintre ei să o doboare la pământ cu o lovitură la picior. Odată ajunsă la pământ, ea este apoi ținta a cel puțin două lovituri cu piciorul, care au fost, la rândul lor, filmate și difuzate, în special pe Snapchat.

Solicitată de BFMTV, Prefectura de Poliție din Paris explică faptul că această locotenentă stagiară se afla acolo ca întărire în arondismentul 11 al capitalei, în Piața Auguste-Métivier.

„Ea și colegii ei s-au confruntat cu o situație deosebit de tensionată, în prezența a aproximativ o sută de manifestanți care atacau forțele de poliție”, explică instituția.

În scurt timp, Marine Le Pen a distribuit la rândul ei aceste imagini „insuportabile” pe X, denunțând „o haită” care s-a năpustit asupra polițistei, „trântită la pământ și agresată”.

Plângere depusă, anchetă deschisă

Tot potrivit Prefecturii de Poliție din Paris, locotenentul stagiar „s-a oprit pentru a ridica o stație radio de poliție căzută pe jos”. Aceasta „a fost apoi ajunsă din urmă de mai multe persoane care o amenințau cu moartea” și strigau: „Omorâți-o!”.

După producerea faptelor, victima „a depus o plângere la secția de poliție din arondismentul 20 al Parisului”, precizează tot Prefectura de Poliție, calificând aceste fapte drept „de neimaginat” și asigurând-o pe locotenentul stagiar de „mobilizarea anchetatorilor pentru a pune la dispoziția justiției toate elementele necesare pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției”.

Parchetul din Paris a anunțat vineri că a deschis o anchetă în urma „difuzării pe rețelele sociale a unor imagini cu o polițistă agresată în contextul blocajelor din fața liceelor”.

Această anchetă privind „violențe în grup împotriva unei persoane care exercită autoritatea publică” a fost încredințată Serviciului de Securitate Teritorială, a precizat Parchetul, solicitat de AFP.

„Autorii acestei agresiuni vor fi găsiți”

„A ataca în acest fel o reprezentantă a forțelor de ordine este intolerabil”, a asigurat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, într-un mesaj publicat pe X. „Îi acord tot sprijinul meu acestei polițiste, la fel ca și celorlalți 305 de funcționari de poliție și militari ai jandarmeriei răniți în timpul intervenției de joi”, a scris el.

„Autorii acestei agresiuni vor fi identificați și trași la răspundere”, promite ministrul de interne.

Joi, mișcarea de protest a liceenilor s-a transformat în „violențe urbane”, potrivit guvernului, care condamnă cu vehemență o „manevră organizată de LFI și de susținătorii săi din extrema stângă”.

Aproape 2.000 de persoane (1.949) au fost reținute joi în Franța în cadrul mișcării de blocare a liceelor, la care s-au alăturat și studenții, în principal pentru agresiune asupra reprezentanților autorității publice, acte de violență și adunări ilegale, potrivit Ministerului de Interne.

Părinții ar putea fi obligați să plătească pagubele

Ministrul Justiției dorește să atragă răspunderea civilă a părinților atunci când minorii provoacă pagube în cadrul acțiunilor de blocare a liceelor.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a solicitat procurorilor să atragă răspunderea civilă a părinților în cazul pagubelor provocate de copiii lor în timpul mișcării de blocare a liceelor, pentru a-i obliga să „plătească despăgubirile”, a declarat acesta vineri, 2 octombrie, la RTL.

Sursă video: X/@thewonkin

„Nu minorul plătește, ci părinții; astăzi este și o problemă a părinților”, a sintetizat ministrul a doua zi după întâlnirea sa cu procurorii generali, considerând că această soluție este „mult mai utilă decât detenția”.

„Părinții trebuie să-și asume responsabilitatea de părinți. Ce caută niște copii de 15-16 ani să atace stațiile de autobuz sau directorul școlii lor?”, s-a întrebat el.

„Când se distrug liceele, când se atacă stațiile de autobuz, când se atacă mijloacele de transport, se solicită de acum înainte răspunderea civilă a părinților”, a insistat el, înainte de a-și exprima „speranța” că „magistrații de judecată vor confirma” ceea ce vor solicita procurorii.

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