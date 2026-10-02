După amenințările lui Donald Trump privind motorina, Emmanuel Macron l-a sunat. Președintele francez i-a subliniat omologului său american necesitatea de „a acționa de comun acord, fără restricții la export”.

Președintele american a amenințat Franța și Germania că va bloca exporturile de motorină din SUA către UE dacă nu eliberează din stocurile lor de urgență. Președintele american a reiterat miercuri că are în vedere în continuare o interdicție asupra exporturilor de motorină americană, pentru a tempera prețurile în Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

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Motorina bate record după record peste Oceanul Atlantic, unde a atins un maxim istoric de 6,53 dolari pe galon (3,78 litri) în medie în această săptămână, ceea ce pune o presiune uriașă pe transporturi și agricultură.

Trump vrea să reducă prețurile la carburanți înainte de alegerile din SUA și amenință Europa cu blocarea exporturilor

Donald Trump le sugerează europenilor să apeleze la rezervele lor strategice de motorină pentru a scade prețurile globale la carburanți chiar înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, chiar în timp ce oficialii europeni avertizează că Rusia și-a intensificat campania de război hibrid împotriva NATO.

Potrivit Reuters, Franța își propune totuși să elibereze 50 de milioane de barili de motorină în Europa și să ceară țărilor membre ale Agenției Internaționale de Energie să elibereze 50 de milioane de barili de țiței. Conform unei surse, orice acord de introducere pe piață a stocurilor ar trebui să includă un angajament al Statelor Unite de a nu sista exporturile de motorină.

Care ar putea fi consecințele pentru Europa dacă SUA încetează să mai exporte motorină

Potrivit Reuters, Statele Unite au cerut Uniunii Europene să introducă pe piață 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni. Miza este uriașă pentru Europa, devenită mult mai dependentă de motorina americană după embargoul asupra produselor petroliere rusești și perturbările în aprovizionarea din Orientul Mijlociu cauzate de războiul împotriva Iranului.

Franța consumă aproximativ 600.000 de barili de motorină pe zi și importă circa jumătate din această cantitate, a amintit Emmanuel Macron pe 21 septembrie. Statele Unite sunt în prezent cel mai mare exportator mondial de motorină, cu peste 1,5 milioane de barili exportați zilnic. Oprirea exporturilor de motorină ar reduce prețurile în SUA, dar ar risca să provoace o nouă explozie a prețurilor în Europa, potrivit BFMTV.

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