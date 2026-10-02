Prima pagină » Actualitate » Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM

Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM

Elena Popescu
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar estimările arată că România va avea parte de temperaturi peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a intervalului. ANM a publicat vineri, 2 octombrie, estimările pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie 2026. Prima săptămână aduce și un deficit de precipitații la nivelul întregii țări, în timp ce spre finalul intervalului ploile vor deveni ușor excedentare în sud-est.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare mare a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
15:30
Nicușor Dan publică o fotografie alături de Donald Trump, de la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU. În poză apare și Mirabela Grădinaru
CONTROVERSĂ Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
15:26
Dominic Fritz a mai „furat” o zi la Primăria Timișoara. I-a expirat mandatul în urmă cu două zile, dar abia azi e „prima zi fără să fie primar”. „Tot nu votăm un guvern PSD!”
VIDEO Autostrada Transilvania prinde contur. 155 km de A3 vor lega Poarta Sălajului de Târgu Mureș
15:05
Autostrada Transilvania prinde contur. 155 km de A3 vor lega Poarta Sălajului de Târgu Mureș
MESAJ Simona Halep, prima reacție după ce AnimaWings a cerut intrarea în insolvență: „Reziliez contractul” / „Și eu am fost luată prin surprindere”
14:57
Simona Halep, prima reacție după ce AnimaWings a cerut intrarea în insolvență: „Reziliez contractul” / „Și eu am fost luată prin surprindere”
ANUNȚ Alianța pentru Unirea Românilor: „AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni”
14:38
Alianța pentru Unirea Românilor: „AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni”
REACȚIE Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
14:37
Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Click
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Modul neobișnuit în care s-a răzbunat o femeie după despărțirea de fostul partener. Bărbatul a avut parte de un șoc!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Cine are grijă de părinții bolnavi sau bătrâni? Între responsabilitatea copiilor și nevoia de ajutor specializat
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
16:02
Premierul ceh Andrej Babiš rămâne la putere după ce guvernul său a supraviețuit moțiunii de cenzură
REACȚIE CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
15:54
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
REACȚIE Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
15:54
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații”
FLASH NEWS Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
15:51
Meloni cere UE să-i dea o mână de ajutor Italiei în criza energiei: „Avem spațiu limitat”
ASIGURĂRI ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
15:37
ASF: Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 15%, în primul semestru din 2026, până la 14,2 miliarde de lei. Avans de 17% la poliţele RCA
RELIGIE Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului
15:22
Relicvele Sfântului Francisc de Assisi ajung la București. Programul pelerinajului

Cele mai noi

Trimite acest link pe