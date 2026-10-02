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Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier
Nicușor Da
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Președintele României, Nicușor Dan, organizează consultări luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, transmite Administrația prezidențială.

Consultările vor avea loc luni, 5 octombrie 2026, după următorul program:

Ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);
Ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Guvernul Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR a primit miercuri în Parlament doar 182 de voturi, cu mult sub pragul minim de 233 necesare, astfel că mingea se întoarce în curtea Palatului Cotroceni pentru o nouă nominalizare.

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