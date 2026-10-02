Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”

Avocatul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos declară, chiar în ziua în care premierul Bolojan a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție Iași, că acuzațiile formulate de procurorii DNA împotriva clientului său sunt nefondate, dar și că Bolojan „nu va fi urmărit penal”. Potrivit apărării, Bogos neagă că ar fi oferit suma de 1,5 milioane de euro pentru o audiență în biroul lui Bolojan de la Palatul Victoria și susține că nu a făcut trafic de influență. Deși Bogos a fost citat vineri, 2 octombrie, la audieri, acesta nu s-a prezentat, ci l-a trimis pe avocatul său.

„Domnul Bolojan a precizat exact ce a spus și domnul Bogos. Vina e că vrea o altă parte a politicului să-l dea jos. Sunt multe companii care au probleme. S-a prezentat un memoriu și atât. Cum considerați dumneavoastră că cine își poate spune părerea într-un dosar în care nu e parte? (n. r. despre alți avocați care vorbesc despre acest caz) Sunt persoane care au intrat în viața domnului Bogos care, apoi, au fost îndepărtați. Apoi s-au apucat între ei să vorbească despre faptul că ar face Bogos ceva. S-a procedat legal pentru a intra la domnul premier, dacă ar fi intrat ilegal, nu ar fi fost făcută cerere. Nu va fi urmărit penal vreodată Bolojan. Pentru că știu probele din dosar. Domnul Bolojan a fost sincer, e un om deosebit”, a declarat avocatul lui Bogos.

Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos, spune că afaceristul vasluian ar fi reclamat presupuse abuzuri comise de angajații Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA). Aceleași echipe de control ar fi fost trimise ulterior să verifice situațiile reclamate.

„Se aduc acuzații nefondate. Tot ce este în acest dosar este bazat pe discuția altor persoane din dosar. (A reclamat – n.r) Abuzurile domnului Ponea la ANSVSA, iar domnul Bociu (președintele ANSAVSA – n.r) trimitea aceeași echipă care făcea abuzurile. Asta explică domnul Bogos. Ori, tu să trimiți aceeași echipă care sancționa să verifice greșelile…părerea mea e că nu erau compatibili”, afirmă avocatul Bogdan Gheorghiță.

Avocatul precizat că, din informațiile pe care le are de la Bogos, acesta nu ar fi avut o discuție directă despre oferirea unor bani sau avantaje, pentru o discuție cu Bolojan la sediul Guvernului.

‘Domnul Bolojan nu a avut niciodată discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de domnul Bogos un abuz. Atât, din câte știu de la domnul Bogos’, a declarat presei Bogdan Gheorghiță.

Potrivit avocatului, discuțiile dintre fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, și Fănel Bogos nu ar fi avut legătura cu vreo sumă de bani.

‘Am mai auzit ceva despre discuțiile despre doamna Trăilă și domnul Bogos. Ce relevanță are o discuție dintre domnul Bogos și doamna Trăilă atât timp cât nu a fost niciodată vorba de bani sau această mită? A fost o discuție între alte două persoane care au presupus că ar putea domnul Bogos, din disperare, să ajungă la acest pas. Dar nu a fost vorba niciodată despre așa ceva. Și nu a dat niciodată mită, și nu a făcut niciodată trafic de influență’, a ținut să precizeze avocatul.

Atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă, în timpul discuțiilor cu Ilie Bolojan, clientul său i-a promis ceva, avocatul a replicat ‘nimic’.

‘Procedural, singurul care are competență să controleze președintele ANSVSA, care este propus de Guvern, este premierul sau Corpul de Control al Premierului. Unde putea să se ducă mai sus? Că doar a încercat domnul Bogos de jos să elimine abuzurile. Nu s-a putut’, a ținut să precizeze avocatul omului de afaceri vasluian.

Gheorghiță a mai afirmat că, după sesizările făcute de clientul său, ANSVSA ar fi efectuat un nou control, în urma căruia ar fi concluzionat că situația era în regulă.

‘Se fac niște abuzuri fantastice, dar le veți afla’, a mai precizat avocatul.

Ce a transmis Palatul Victoria după audierea lui Bolojan la DNA Iași

Audierile lui Ilie Bolojan la Direcția Națională Anticorupție Iași s-au terminat după mai bine de două ore. Premierul demis a fost anchetat de procurori în dosarul dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.