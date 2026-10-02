Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explică audierea lui Ilie Bolojan: Rămâne cu calitatea de martor sau dobândește calitatea de suspect

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, vine cu precizări după audierea la DNA Iași a premierului demis Ilie Bolojan. ”Poate deveni suspect în dosarul în care deocamdată a fost citat ca martor”, a declarat el pentru Antena 3 CNN. Fostul ministru precizează că decizia de menținere sau schimbare a încadrării juridice depinde de probele procurorilor. Premierul s-a prezentat astăzi la audieri, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

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Tudorel Toader a spus că statutul de martor al lui Ilie Bolojan depinde de probele procurorilor.

”Depinde de probele pe care le va obține procurorul, le va pune cap la cap, le va corobora cu celelalte probe”, a explicat fostul ministru.

În funcție de concluzii, a precizat el, ”Bolojan rămâne cu calitatea de martor sau dobândește calitatea de suspect”.

Ce se va întâmpla cu Bolojan dacă va deveni suspect în dosar

Tudorel Toader a vorbit și despre declarațiile lui Fănel Bogos. Potrivit fostului ministru, omul de afaceri încearcă să scape cât mai ușor de răspunderea penală.

”Nu cred că-i vorba de relații politice, cât de relații juridice”, a spus fostul ministru.

El a adăugat că Bolojan rămâne premier până la instalarea unui nou guvern cu puteri depline.

”Chiar dacă ar deveni suspect, Bolojan beneficiază de prezumția de nevinovăție’‘, a subliniat Toader.

Ancheta DNA vizează o presupusă rețea de influență pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Bolojan este audiat pentru întâlnirea din 23 septembrie 2025, cu Fănel Bogos, în biroul de la Palatul Victoria. Bogos a venit atunci însoțit de Mihai Barbu, fostul lider PNL Vaslui, inculpat în dosar.