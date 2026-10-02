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A ieșit soarele pe strada „Georgescu”. Susținătorii lui Călin Georgescu se odihnesc și se bucură de vremea frumoasă, după trei zile și trei nopți în fața „Beciului Domnesc”. Singurul cort rămâne la „datorie”

Oana Zvobodă
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După trei zile și trei nopți de proteste la Arestul Central de pe strada George Georgescu de lângă Piața Unirii, aproximativ 50 de susținători ai lui Călin Georgescu se găsesc și vineri în fața centrului de detenție. Unii dintre ai au dormit acolo, iar singurul cort de pe spațiul verde încă rămâne la „datorie”, cel mai probabil și pentru următoarele nopți.

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După o noapte răcoroasă, susținătorii lui Călin Georgescu se bucură vineri de razele soarelui, în a patra zi de protest. La ora transmiterii acestui articol, în fața Arestului Central sunt aproximativ 50 de persoane care protestează față de arestarea preventivă a fostului candidat la președinție.

Susținătorii lui Călin Georgescu au acoperit plăcuța care indică strada „George Georgescu” lipind o fotografie cu fostul candidat la președinție

La „datorie”, în părculețul din fața arestului a rămas și singurul cort cu ajutorul căruia protestatarii se pot adoposti noaptea.

Amenzi pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Jandarmeria Bucureşti a dat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, marți și miercuri, susținătorilor fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, sosiți la sediul Arestului Central, pentru încălcări ale legii ce reglementează organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

„Având în vedere prezenţa unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru asigurarea unui climat de siguranţă, gestionarea fluxurilor de persoane şi menţinerea liberă a căilor de acces către obiectiv. În acest context, precizăm faptul că manifestaţiile din datele de 29 şi 30 septembrie 2026 nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, a transmis, joi, Jandarmeria Capitalei.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la Arestul Central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari. În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

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