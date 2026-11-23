Aproape 40.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal granița în România din momentul începerii războiului în Ucraina, în februarie 2022. Numărul acestora a crescut semnificativ în ultimii ani, cel mai ridicat nivel fiind înregistrat în 2024 (14.760). Datele transmise în exclusivitate pentru Gândul de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) arată că, în aceeași perioadă, au fost desfășurate aproape 200 de misiuni de căutare și salvare. Instituția a explicat și ce sancțiuni riscă ucrainenii care intră ilegal în România, precum și în ce condiții pot fi trimiși înapoi în țara de origine.

Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului

Potrivit unui răspuns oficial transmis Gândul de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, autoritățile române au depistat 39.872 de cetățeni ucraineni care au trecut fraudulos frontiera de stat a României – în perioada 24 februarie 2022 – 30 septembrie 2026.

Fenomenul a luat amploare începând cu anul 2024, când numărul ucrainenilor depistați a fost de peste trei ori mai mare decât anul precedent – 14.760 de persoane.

În perioada 24 februarie – 31 decembrie 2022, autoritățile române au depistat 4.950 de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera.

În 2023, numărul acestora a fost de 4.388.

În anul 2025 au fost depistați 10.973 de ucraineni, iar în primele nouă luni ale anului 2026, alții 4.801.

Șase decese înregistrate de IGPF în 187 de cazuri

În răspunsul oferit Gândul, Poliția de Frontieră notează că, în perioada analizată, au fost înregistrate 187 de cazuri în care au fost implicate 335 de persoane care trecuseră frauduos frontiera României.

Dintre acestea, 6 persoane au fost declarate decedate.

De menționat că instituția subliniază că nu deține o evidență statistică a persoanelor decedate în încercarea de a traversa ilegal frontiera României, datele prezentate referindu-se exclusiv la decesele înregistrate în cadrul misiunilor de căutare și salvare desfășurate de Poliția de Frontieră.

Potrivit situației operative prezentate de Ministerul Afacerilor Interne în februarie 2026, un număr de 35 de ucraineni au murit în condiţii extreme încercând să ajungă pe teritoriul românesc, din momentul începerii războiului.

Un astfel de caz a fost înregistrat chiar duminică, 22 noiembrie, când un ucrainean a fost găsit mort după ce s-ar fi rătăcit în Munții Maramureșului

Potrivit unei relatări publicate de cotidianul german Bild, de la începutul războiului, cel puțin 39 de cetățeni ucraineni și-au pierdut viața încercând să ajungă în România pe rute periculoase, prin Carpați sau traversând Tisa.

În ce condiții poate România să trimită înapoi în Ucraina bărbații care trec ilegal frontiera pentru a evita mobilizarea

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, intrarea ilegală în România constituie infracțiune și se pedepsește, conform articolului 262 din Codul penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani sau amendă. De asemenea, cetățenii ucraineni care au trecut ilegal frontiera pot face obiectul unei cereri de readmisie, în baza acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina. Dacă cererea este aprobată, persoanele pot fi returnate pe teritoriul Ucrainei.

„În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 399/2016 privind Codul Uniunii referitor la regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), frontierele externe pot fi traversate numai prin punctele de trecere a frontierei şi în timpul programului de funcționare al acestora, statele membre având obligația de a institui sancțiuni, potrivit dreptului intern, în cazul trecerii neautorizate a frontierei prin alte locuri.

Potrivit art. 262 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, intrarea în România prin trecerea ilegală a frontierei de stat constituie infracțiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

În acest context, în situația depistării unei persoane care a intrat fraudulos în țară, poliţiştii de frontieră întocmesc dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii menționate.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor, cetățenii ucraineni depistați de poliţiştii de frontieră în legătură cu trecerea neautorizată a frontierei de stat din Ucraina în România pot face obiectul unei cereri de readmisie formulate în temeiul acordului menționat. În situația aprobării acesteia, persoanele în cauză pot fi returnate pe teritoriul statului vecin”, se arată în răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

IGPF mai precizează că, începând cu 12 iunie 2026, persoanele care solicită o formă de protecție sunt supuse procedurii de screening.

„Începând cu data de 12 iunie 2026, în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2024/1356 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea screeningului resortisanţilor țărilor terțe la frontierele externe.

În temeiul acestui regulament, persoanele care solicită o formă de protecție din partea statului român fac obiectul procedurii de screening, fiind conduse la Centrul de Screening din Galați, unde sunt supuse formalităților prevăzute de actul normativ menţionat, pentru o perioadă de 7 zile, timp în care nu au acces pe teritoriul național.

Procedura de screening are ca obiectiv consolidarea controlului resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe, identificarea acestora şi verificarea, prin consultarea bazelor de date relevante, a eventualelor riscuri la adresa securității interne.

Totodată, aceasta presupune efectuarea unor controale medicale preliminare şi a unor verificări preliminare ale vulnerabilității, în vederea identificării persoanelor care necesită asistență medicală, a celor care ar putea reprezenta o amenințare la adresa sănătății publice, precum şi a persoanelor vulnerabile.

Ulterior finalizării procedurii de screening, persoanele sunt îndrumate către reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea desfăşurării procedurilor subsecvente la frontieră, aferente solicitării unei forme de protecție din partea statului român sau returnării, după caz.

În situaţia în care persoana care a trecut ilegal frontiera de stat nu solicită o formă de protecție în România, în conformitate cu prevederile art. 106^4 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, durata interdicţiei de intrare pe teritoriul spațiului Schengen este de 5 ani, în cazul străinilor care au trecut ilegal sau au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat.

Subliniem faptul că măsurile dispuse de personalul instituției noastre sunt individualizate, cu respectarea dispozițiilor dreptului Uniunii Europene şi ale dreptului internațional relevant, inclusiv a obligațiilor privind asigurarea accesului la protecție internațională şi respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale”, mai transmite instituția.

Aproape 39.000 de solicitări de protecție în România

În ceea ce priveşte solicitările de protecție formulate de cetățenii ucraineni la nivelul structurilor Poliției de Frontieră Române, în perioada 24 februarie 2022 – 30 septembrie 2026, au fost înregistrate 38.970 de cereri, dintre care 37.255 pentru acordarea protecției temporare și 1.715 cereri de azil.

57 de ucraineni, identificați în activități de facilitare a trecerii ilegale a frontierei

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a precizat că, între 24 februarie 2022 și 30 septembrie 2026, au fost identificați 57 de cetățeni ucraineni implicați în activități de facilitare a trecerii frauduloase a frontierei de către alte persoane.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în 2023, când au fost identificați 22 de cetățeni ucraineni cu astfel de preocupări.

În anul 2022 au fost identificați 11, în 2024 – 12, în 2025 – 4, iar în primele nouă luni ale acestui an – 8.