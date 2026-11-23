Au trecut cinci ani de când o familie din Maramureș își plânge copilul, care și-a pus capăt zilelor la doar 13 ani din cauza umilințelor la care a fost supus de către o profesoară, caz care a trecut total nesemnalizat de opinia publică. Deși merita să zguduie din temelii sistemul de învățământ. Cei doi părinți i-au căutat dreptatea într-un proces care s-a dovedit a fi lung și anevoios, și care care s-a terminat cu o decizie probabil fără precedent în România împotriva unui cadru didactic.

Acest caz cutremurător a avut loc la o școală din Maramureș, în anul 2022, atunci când elevul de clasa a VII-a a fost pus într-o situație umilitoare de către profesoara de chimie. Pentru că nu a știut să răspundă întrebărilor, aceasta a anunțat că va transforma momentul într-un ”spectacol”, invitând restul clasei ca la ora următoare să vină cu popcorn.

Și nu a fost doar o glumă, profesoara a mers atât de departe, încât după ce l-a scos pe băiatul de 13 ani la tablă și i-a adresat o întrebare despre atomi, la care nu a știut să răspundă, le-a permis celorlalți elevi să râdă de el în timp ce mănâncă floricele.

Deși a văzut că băiatul plânge și nu se simte confortabil, profesoara a continuat să-l facă de râs, potrivit martorilor.

”Pe fondul acestei situații, minorul a început să manifeste o puternică reacție emoțională, a mers la locul său, a început să plângă și să se legene în bancă. În ciuda stării în care minorul se afla, acestuia nu i s-a permis nici să plece, şi nici să fie chemaţi părinţii săi”, au consemnat magistrații în dosarul pentru abuz în serviciu intentat profesoarei.

O parte dintre colegii băiatului au fost chemați ca martori în proces și au confirmat faptul că acesta a fost umilit în fața clasei.

”La finalul orei de chimie, elevul a părăsit orele de curs și s-a dus direct la domiciliu, deși mai trebuia să rămână, iar în mod obișnuit ar fi trebuit să meargă acasă împreună cu fratele său mai mare (elev în clasa a VIII-a la aceeași școală).

Martorii direcţi audiaţi în cauză au declarat fără dubii că gestul profesoarei a fost umilitor pentru #### ###### ##### (pentru că doamna profesoară îşi bătea joc de el)”, a povestit unul dintre elevi.

Cum a început umilința elevului de 13 ani: ”Ora viitoare vei fi starul nostru de cinema”

Odată ajuns acasă, băiatul i-a povestit tatălui său ce s-a întâmplat, iar bărbatul a mers a doua zi la școală ca să ceară explicații.

”Partea civilă #### ####### ####### a aflat despre incidentul petrecut la şcoală în data de 01.02.2022, după ce în jurul orelor 12:30, fiul său a venit de la şcoală cu autobuzul. Acesta i-a povestit tatălui său umilinţa prin care a trecut când colegii săi au venit cu popcorn la ora de chimie, instigaţi de profesoara de chimie, pentru a vedea „un film” cu ######, aşa cum a anunţat în data de 28.01.2022, spunând clasei „nici o problemă ######, ora viitoare vei fi starul nostru de cinema”.

Însă nimeni nu avea să bănuiască ce avea să se întâmple două săptămâni mai târziu. Pe 15 februarie 2022, copilul a fost găsit fără viață în camera sa. Această tragedie a dus-o pe profesoară în fața judecătorilor, care au stabilit că umilința la care l-a supus a contribuit la gestul său tragic.

Judecătorul care s-a ocupat de dosar a avut câteva concluzii extrem de dure la adresa profesoarei:

”Fără nici cea mai mică îndoială că acuzata a premeditat şi urmărit direct umilirea în faţa clasei a elevului care avea vârsta de 13 ani la acel moment. -Nu există nici cea mai mică îndoială că acuzata a adoptat faţă de #### ######-##### un comportament incompatibil cu noţiunea de profesor, funcţionar public în exerciţiul funcţiunii. Mai mult, comportamentul acuzatei este unul profund inuman, fiind fără nici cea mai mică relevanţă (pentru existenţa infracţiunii şi reţinerea formei de vinovăţie) care a fost comportamentul său anterior sau ulterior.

Instanţa reţine că acţiunile acuzatei cel puţin au contribuit la sinuciderea lui #### ######-#####, chiar dacă nu se poate reţine că sinuciderea a fost cauzată strict de umilirea sa de către acuzată. #### de notorietate nivelul major de traumă psihică suferit de un copil dacă este umilit de profesor în faţa clasei, iar o astfel de traumă poate conduce la consecinţe dramatice”.

Profesoara a dat vina pe elev

În apărarea sa, profesoara a spus că… elevului îi plăcea să facă spectacol.

”Inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptei, aducând justificări (vădit contrare adevărului) comportamentului său în sensul că ar fi căutat şi aplicat o metodă alternativă de a-l ține activ în oră pe elevul #### ######-#####, creându-i toate condițiile pentru o atmosferă pe felul lui de a fi, respectiv spectacol de cinema”.

Pe 16 octombrie, profesoara a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și să achite 20.000 de euro familiei, reprezentând daune morale.

Iar concluzia de final a judecătorului a fost, de asemenea, tranșantă:

„Probele cauzei atestă un comportament revoltător al acuzatei, iar trauma psihică majoră pe care copilul de 13 ani (…) a suferit-o în data de 01.02.2022 poate fi înţeleasă printr-un simplu exerciţiu de empatie.”