Un incendiu a izbucnit, duminică seara, la mansarda Hotelului Alpin din Poiana Brașov, potrivit bizbrașov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a preveni extinderea focului.

UPDATE: La momentul izbucnirii incendiului, în hotel erau cazate 144 de persoane. Toți oamenii au fost evacuați în siguranță și nu au fost raportate victime, au transmis autoritățile din Brașov.

UPDATE: La locul intervenției acționează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenție, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„În aceste momente, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Incendiul se manifestă la nivelul mansardei și al fațadei clădirii, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii”, a transmis ISU Brașov.

Au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Brașov, SVSU Râșnov, ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Intervenția este în desfășurare, iar echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea persoanelor și a construcțiilor învecinate. Misiunea este în dinamică”, a mai transmis ISU.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), la locul evenimentului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și două autoscări.

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De asemenea, au fost mobilizate trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„În jurul orei 19:30, am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. La fața locului se deplasează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD şi două ambulanțe SAJ”, a transmis ISU Brașov.

Misiunea este în dinamică, iar ISU urmează să transmită informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.