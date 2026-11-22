Fostul prim-ministru al Regatului Unit, Theresa May, s-a declarat „consternată” de faptul că actualul șef al Guvernului de la Londra, Andy Burnham, ar putea lua în considerare reîntoarcerea în UE.

Într-un interviu exclusiv acordat emisiunii „Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC, Theresa May, care a petrecut trei ani negociind un acord de ieșire din UE, a declarat: „Oamenii au votat pentru Brexit. Brexit-ul s-a încheiat. Trebuie doar să acceptați Brexit-ul și să mergeți mai departe.”

Intervenția sa vine în urma summitului de vineri de la Bruxelles, unde Burnham și liderii UE au anunțat acorduri privind comerțul cu produse alimentare, tranzacționarea emisiilor și mobilitatea tinerilor.

Burnham a declarat că își dorește ca Marea Britanie să reintre în UE încă din timpul vieții sale, dar nu a angajat guvernul său să urmărească această aderare. Vineri, el a propus un „proces informal de brainstorming” pentru a explora relațiile viitoare cu UE, fără a include în mod explicit readerarea pe ordinea de zi. Ministrul său pentru relații europene, Hamish Falconer, a declarat vineri pentru Politico că guvernul nu se va grăbi să prezinte aceste opțiuni, având în vedere caracterul controversat al dezbaterii.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

May a afirmat, însă, că este „oarecum consternată” de perspectiva unor noi negocieri privind apartenența la UE, avertizând că astfel de discuții ar consuma mult timp la nivelul întregului guvern, de la prim-ministru până la funcționari. De asemenea, ea l-a acuzat pe Burnham că îi tratează cu condescendență pe alegătorii care au susținut ieșirea din Uniunea Europeană la referendumul din 2016.

„Vrea să-i mângâie pe cap și să le spună: «Știți ceva? Vă amintiți de votul acela? Ei bine, ați greșit, nu-i așa? Așa că mai încercați o dată și dați răspunsul corect»”, a adăugat ea.

May a militat pentru rămânerea în UE, dar a devenit prim-ministru după referendum, promițând că va pune în aplicare rezultatul acestuia. Ea și-a dat demisia în 2019, după ce a eșuat în repetate rânduri să obțină aprobarea Parlamentului pentru acordul său privind Brexit-ul.

May, care a fost prim-ministru între 2016 și 2019, l-a îndemnat pe Burnham să „treacă pur și simplu la treabă” și să se ocupe de provocările actuale, în loc să redeschidă discuția privind rămânerea în Uniunea Europeană.

Înainte de a deveni prim-ministru, ea militaseră pentru rămânerea în UE, dar, odată ajunsă la numărul 10, a condus trei ani de negocieri anevoioase.

Acordul pe care l-a încheiat a fost respins de deputați. A fost nevoită să demisioneze și a fost înlocuită de Boris Johnson în 2019.

Spunându-i lui Burnham să „treacă mai departe”, ea a declarat: „Ceea ce am observat a fost că amploarea acelor negocieri, orele care trebuie dedicate acestora – se extind la nivelul întregului guvern.”

„Nu este doar timpul prim-ministrului, al miniștrilor din cabinet sau al funcționarilor să se învârtă în jurul acestor negocieri. Pentru că trebuie să negociezi cu fermitate pentru a te asigura că obții ceea ce îți dorești. „Și acesta este unul dintre motivele pentru care sunt ușor consternată de ceea ce spune Andy Burnham, și anume despre continuarea negocierilor privind aderarea la UE. În plus, noi, ca țară, am votat pentru Brexit.” „Când eram prim-ministru, am fost foarte clară: trebuie să respectăm rezultatul acelui vot. Așa că, din păcate, mesajul meu pentru el este, știți, oamenii au votat pentru Brexit. Brexit-ul s-a întâmplat. Trebuie doar să acceptați Brexit-ul și să mergeți mai departe.”

Avertizând împotriva unui nou referendum, May a declarat în emisiunea „Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC: „Aproape că am impresia că asta le spune Andy Burnham britanicilor, ca și cum i-ar mângâia pe cap.”

„Știți ceva? Vă amintiți de votul acela? Ei bine, ați greșit, nu-i așa? Așa că mai încercați o dată și dați răspunsul corect. Sau ceea ce el consideră a fi răspunsul corect. Dar, așa cum spuneam, hai să ne concentrăm pur și simplu pe a ne asigura că Regatul Unit este cât se poate de puternic din punct de vedere economic, al securității și al oportunităților oferite cetățenilor.”

Într-un interviu acordat BBC în 2023, ea a afirmat că Regatul Unit „ar fi fost într-o situație mai bună dacă deputații ar fi susținut acordul ei privind ieșirea din Uniunea Europeană”.

Acordul ei includea perspectiva unui vot privind organizarea unui al doilea referendum și a unui vot privind o uniune vamală temporară, precum și promisiuni referitoare la drepturile lucrătorilor și la protecția mediului.

May a afirmat că planul ei a fost zădărnicit de deputații „radicali” care susțin Brexit-ul și de cei care doreau să rămână în UE.

Sâmbătă, Sir Tony Blair – un alt fost prim-ministru – și-a exprimat părerea cu privire la relațiile viitoare ale Regatului Unit cu UE.

Într-un interviu acordat ziarului „The Sunday Times”, Sir Tony Blair a afirmat că Marea Britanie ar trebui să reintre în UE doar dacă aceasta se reformează și permite mai multă inovare în domeniul tehnologiei.

Sir Tony, un oponent de seamă al ieșirii din UE, a declarat pentru ziar: „Chiar cred că Brexit-ul a fost o greșeală gravă.”

El a adăugat însă că dezbaterea este diferită acum față de cea din 2016.

Referindu-se la necesitatea inovării tehnologice, el a afirmat că Europa ar putea și „probabil chiar se îndreaptă” în direcția greșită.

Această declarație vine după ce Burnham a încheiat vineri, la Bruxelles, un acord cu UE privind exporturile britanice de produse alimentare, comercializarea cotelor de emisii și un program pentru tineri.

Prim-ministrul a mai afirmat că, în lunile următoare, înainte de următorul summit dintre Regatul Unit și UE, ambele părți vor „încerca să organizeze un proces informal de brainstorming” pentru a analiza opțiunile privind relația lor pe termen lung.

El a sugerat anterior că opțiunile posibile pentru viitor ar putea include reintegrarea în uniunea vamală, în piața unică sau organizarea unui nou referendum privind aderarea deplină la UE.

Cu toate acestea, Burnham a exclus posibilitatea unor schimbări majore în relația dintre Regatul Unit și UE înainte de următoarele alegeri generale, afirmând că va respecta angajamentul asumat în programul electoral al Partidului Laburist din 2024 de a nu reveni la piața unică, la uniunea vamală sau la libera circulație.