Moartea lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al echipei Dinamo București și dublu câștigător al „Ghetei de Aur”, ridică numeroase semne de întrebare. Legendarul fotbalist a murit la 76 de ani, în Canada, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia rămân încă neclare. Potrivit unor apropiați ai familiei, fostul internațional român ar fi fost găsit înjunghiat în apartament. Alte mărturii aduc în discuție problemele de sănătate cu care acesta s-ar fi confruntat în ultimii ani și dificultățile din viața de zi cu zi.

Un cuțit ar fi fost găsit în corpul lui Dudu Georgescu. Soția fostului fotbalist ar fi fost reținută trei zile

Irina Șandor, soția lui Șandor Gavrilă, fostul administrator al clădirii din Toronto în care locuia Dudu Georgescu, a oferit o serie de detalii pentru GSP despre circumstanțele în care s-a stins fostul atacant. Femeia a susținut că poliția investighează cazul și că sunt luate în calcul atât ipoteza unei crime, cât și cea a unei sinucideri.

Potrivit acesteia, apartamentul în care locuia fostul fotbalist alături de soția sa, Mariana, se află sub supraveghere permanentă a autorităților. Irina Șandor a mai spus că soția lui Dudu Georgescu ar fi fost ridicată de polițiști, după ce a devenit primul suspect în acest caz.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu)”, a declarat Irina Șandor pentru GSP.

De asemenea, femeia susține că Mariana ar fi stat trei zile în custodia autorităților, după care a fost eliberată.

„Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore”, a declarat Irina Șandor pentru GSP.

Cea mai gravă informație relatată de Șandor are legătură cu un cuțit care ar fi fost găsit în corpul fostului internațional român. Potrivit acesteia, în locuință ar fi fost descoperite și urme de sânge, inclusiv în baie.

„Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi”, a mai spus Irina Șandor.

Totodată, Irina Șandor a vorbit și despre problemele financiare și stresul prin care ar fi trecut fostul fotbalist în Canada. Potrivit femeii, Dudu Georgescu s-ar fi îndepărtat treptat de comunitatea românească și ar fi avut dificultăți în ultimii ani.

„Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți. Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea”.

Soția lui Dudu Georgescu ar fi spus că a coborât să ducă gunoiul. Ce a povestit fiul fostului administrator al clădirii

Detalii despre ultimele momente din viața fostului atacant au fost oferite și de Cătălin Șandor, fiul lui Șandor Gavrilă. Într-o declarație pentru ProSport, acesta a vorbit despre situația apartamentului în care locuia Dudu Georgescu și despre informațiile pe care le-a primit de la persoane apropiate familiei.

Potrivit bărbatului, locuința a fost pusă sub sechestru, iar un polițist ar fi rămas la ușa apartamentului până la clarificarea circumstanțelor tragediei.

„Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușa, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Șandor pentru ProSport.

Acesta a susținut că fostul fotbalist ar fi fost găsit înjunghiat în apartament, iar tragedia s-ar fi produs cu câteva zile înainte de apariția informațiilor în presă.

Cătălin Șandor a relatat și ce ar fi declarat Mariana, soția fostului internațional, despre momentul în care s-ar fi produs tragedia. Potrivit acestuia, femeia le-ar fi spus anchetatorilor că plecase din locuință pentru a duce gunoiul, iar incidentul s-ar fi petrecut în absența sa.

„Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute. Tatăl meu este mai apropiat, să știți, de Dudu, pentru că el e din aceeași generație și se cunoșteau din România. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a povestit acesta pentru ProSport.

Dudu Georgescu ar fi avut probleme de sănătate în ultimii ani. Un apropiat al familiei vorbește despre căderile din locuință

În aceeași intervenție pentru ProSport, Cătălin Șandor a vorbit despre starea fizică a fostului atacant în ultimii ani. Potrivit acestuia, Dudu Georgescu s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate, iar soția sa ar fi apelat în repetate rânduri la ajutorul unor apropiați pentru a-l ridica după ce cădea în locuință.

Bărbatul a susținut că mai multe persoane din anturajul familiei au intervenit în astfel de situații și că fostul fotbalist avea uneori vânătăi și alte urme pe corp, pe care le-ar fi căpătat în urma căzăturilor.

„Cunosc niște persoane care au încercat să-l ajute și de multe ori se duceau acasă să-l ajute să se ridice, era căzut, avea vânătăi, lovituri, avea semne corporale care erau cauzate de la căzăturile lui sau de la alte lucruri. Îi suna doamna Mariana să-i cheme s-o ajute să îl ridice”, a declarat Cătălin Șandor pentru ProSport.

Dudu Georgescu s-a stins din viață departe de România

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României, a murit la vârsta de 76 de ani, în Toronto, Canada. Acesta rămâne în amintirea românilor, ca un reper al excelenței pentru fotbalul românesc.