Curtea de Apel București este așteptată, luni, să stabilească o decizie definitivă în cazul contestației DIICOT prin care procurorii au cerut judecătorilor să îl țină în continuare în arest preventiv pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și să nu îl plaseze în arest la domiciliu, așa cum a stabilit judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București.

Magistratul a decis, contrar deciziei definitive a Curții de Apel București prin care s-a stabilit măsura prelungirii arestării preventive a fostului prezidențiabil, că o cerere a acestuia poate fi admisă și el plasat în arest la domiciliu.

Anterior judecătorii Curții de Apel București, instanță superioară Tribunalului București, a stabilit că fostul candidat trebuie ținut după gratii încă 30 de zile în dosarul în care a fost cercetat de DIICOT pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere/aderare la un grup infracțional organizat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Masimilliano Arena.

Ulterior acestei decizii a Tribunalului București, procurorii DIICOT au decis trimiterea lui Călin Georgescu și a afaceristului Rusen în judecată, în stare de arest preventiv și au cerut instanței de fond la care au trimis dosarul, Tribunalul Ilfov, să mențină măsura arestării celor doi.

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Emoțiile lui Georgescu „frăgezite” de judecătorii CAB

Judecătorii Curții de Apel București au amânat pentru luni, 23 noiembrie, pronunțarea cu privire la contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care instanța a admis cererea lui Călin Georgescu de plasare a sa în arest la domiciliu.

Procurorii DIICOT nu au fost de acord cu măsura stabilită de Tribunalul București, pe fondul gravității faptei cercetate, de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind de 1,1 milioane de euro, și au contestat decizia, vreme în care fostul prezidențiabil și omul de afaceri Ionel Rusen au rămas în spatele gratiilor la Arestul central al Poliției Capitalei.

Între timp, anchetatorii DIICOT au stabilit că administrarea de probe privind faptele de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și aderare la un grup infracțional organizat este finalizată astfel că au redactat rechizitoriul din dosar și i-au dat pe cei doi pe mâna judecătorilor de la Tribunalul Ilfov.

Este de menționat că, până la judecarea contestației de vineri, 20 noiembrie, instanța ilfoveană, care a primit spre judecare acest caz, a verificat conform legii măsurile preventive din dosar, și, separat de decizia privind prelungirea arestării preventive în timpul urmăririi penale, a stabilit că pe durata procedurilor din camera preliminară cei doi pot fi judecați în stare de arest la domiciliu.

Si această nouă decizie, ulterioară celei pentru care vineri este judecă contestația DIICOT, a fost atacată de anchetatorii Direcției, astfel că la Curtea de Apel București urmează să revină din nou dosarul, cu această din urmă contestație.

Ultimele evoluții ale cazului – casa lui Georgescu văzută din interior de publicul larg

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reacționat ferm la linșajul mediatic provocat de scurgerea la o televiziune a imaginilor judiciare (probe în dosarul penal care este nepublic la acest moment – n.r.) din interiorul vilei lui Călin Georgescu și indică faptul că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

Replica procurorilor vine după ce o televiziune a publicat imagini din casa lui Georgescu, din timpul perchezițiilor și scandalul a degenerat cu plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Este de menționat de asemenea că astfel de probe judiciare nu sunt eliberate presei nici în faza de judecată publică a cazului, ele putând fi consultate strict fie în sala de judecată în cazul prezentării lor pe parcursul readministrării probatoriului fie în arhiva instanței, după aprobarea unei solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul și neîngrăditul acces al persoanelor la informațiile de interes public din România. Astfel, probele judiciare de acest gen nu se înmânează jurnaliștilor sau altor terțe părți exterioare dosarului penal.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.) le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic.

Prin urmare, la momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată.

În acest context, precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, se arată în comunicarea oficială, de joi, a Direcției.

CNA și CSM, asaltate de plângeri în urma scurgerilor scandaloase ale imaginilor din casa lui Georgescu

Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății.

Au fost prezentate inclusiv imagini cu „dormitorul matrimonial” sau locul în care Călin și Cristela Georgescu își înregistrau mesajele către susținători.