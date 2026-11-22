Fostul premier Ilie Bolojan le-a transmis „subalternilor” din Partidul Național Liberal că aparatul de lucru al statului român are cel puțin 100.000-200.000 de bugetari care sunt „în plus față de ce ne putem permite”. Într-o postare publicată în seara zilei de duminică, 22 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, liderul PNL a transmis că dezechilibrele au început deja să se simtă în piața muncii și că, în realitate, „sistemul muncește prea puțin”. În ciuda declarațiilor făcute de fostul șef al Guvernului, cifrele arată că, în perioada de aproape un an și jumătate în care acesta s-a aflat la cârma Executivului, numărul de bugetari a fost redus cu aproximativ 64.000, aproape de trei ori mai puțin decât cifra pe care o consideră „în plus”.

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„Trebuie să ne uităm unde sunt posturi în plus și să avem curajul să le reducem” / „Amânarea acestor decizii ne va costa în anii următori”

„Avem probabil câteva sute de mii de bugetari, nu știu, 100.000-200.000, nu vreau să dau niște cifre aici, care sunt în plus față de ceea ne putem permite noi. Muncim prea puțin, ca sistem. Și avem niște dezechilibre enorme pe piața muncii, care ne vor crea niște probleme majore în anii următori”, le-a transmis fostul premier colegilor din partid.

„România are mai mulți angajați la stat decât își poate permite. Trebuie să ne uităm unde sunt posturi în plus și să avem curajul să le reducem. Dezechilibrele de pe piața muncii se simt deja, iar amânarea acestor decizii ne va costa în anii următori”, a scris Ilie Bolojan în textul care însoțește postarea.

Câți bugetari a „tăiat” Ilie Bolojan de pe lista aparatului de lucru în perioada în care a condus Guvernul

Ilie Bolojan s-a instalat în fruntea Guvernului la data de 23 iunie 2025, a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai 2026 și i-a predat cârma succesorului său, Luca Niculescu, la data de 20 octombrie 2026.

Potrivit datelor publicate de reprezentanții Ministerului Finanțelor, în perioada în care liderul PNL a condus Executivul, numărul de bugetari a fost redus în felul următor: