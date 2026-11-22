Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au anunțat duminică, 22 noiembrie, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, că au fost detectate pe radar mai multe ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar, la ora 20:01, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru persoanele aflate în zona de nord a județului Tulcea.
„În seara acestei zile, 22 noiembrie, radarele MApN au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 20:01 a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Vom reveni cu informații suplimentare”, au transmis reprezentanții MApN în postarea publicată pe Facebook.