Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au anunțat duminică, 22 noiembrie, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, că au fost detectate pe radar mai multe ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar, la ora 20:01, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru persoanele aflate în zona de nord a județului Tulcea.

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Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare

„În seara acestei zile, 22 noiembrie, radarele MApN au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 20:01 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații suplimentare”, au transmis reprezentanții MApN în postarea publicată pe Facebook.