07 nov. 2025, 08:08, Diverse
Un francez din Neuville-sur-Saône, de lângă Lyon s-a mutat în localitate de aproximativ un an, iar în urmă cu doar câtev aluni s-a apucat să sape în grădina sa pentru amenajarea unei piscine. Așa a descoperit o adevărată comoară

În pământ erau îngropate mai multe lingouri de aur și, conform legii, bărbatul a anunțat imediat autoritățile locale pentru a stabili dacă are valoare arheologică, potrivit publicației franceze Le Progrès.

În urma unei analize detaliate, s-a stabilit că lingourile nu sunt foarte vechi, având o vechime de aproximativ 15-20 de ani, potrivit informațiilor oferite de Jandarmerie.

Mai mult, spre bucuria localnicului, autoritățile au decis că aurul, evaluat la aproximativ 700.000 de euro, poate să rămână la bărbat.

Fiecare lingou avea un număr de identificare, ceea ce a permis verificarea provenienței acestora, iar rezultatele au arătat că aurul a fost topit într-o companie din zona Lyon și achiziționat legal. De asemenea, s-a confirmat că nu provine dintr-un jaf sau altă activitate ilegală.

Doar originea exactă a aurului rămâne un mister. Fostul proprietar al casei a decedat, iar nimeni nu știe cine ar fi putut ascunde această avere în grădină.

Mediafax
