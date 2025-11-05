Prima pagină » Actualitate » Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei

05 nov. 2025, 13:37, Actualitate
Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei / foto: colaj Shutterstock

Doi soți britanici au tras lozul câștigător. Din dorința de a-și amenaja grădina casei, cuplul a început să efectueze diverse săpături. Însă, cei doi nu și-ar fi imaginat vreodat că vor descoperi o adevărată comoară ascunsă la doar câțiva metri de zidurile casei.

În timpul pandemiei de coronavirus, în aprilie 2020, doi soți s-au gândit că ar fi un moment ideal să se apuce de renovat și reamenajat. Din acest motiv, cuplul a început să efectueze diverse săpături în grădina casei, însă fără să își imagineze că ar putea descoperi o adevărată comoară.

La doar câțiva metri de zidurile casei lor, cei doi soți săpau în pământ, până când unul dintre ei a realizat că în sol se ascund câteva obiecte istorice. Cei doi soți au descoperit zeci de monede de aur și de argint din secolele XV și XVI. Unele dintre aceste piese numismatice datau chiar din vremea domniei lui Henric al VIII-lea Tudor și au stârnit interes în rândul istoricilor.

Comoara din grădină: 63 de monede din aur și una din argint

Monedele au și câteva inscripții istorice. Pe acestea se află gravate numele a 4 regi, 2 regine și un cardinal, scrie BLIC.

Se consideră că monedele respective ar fi fost îngropate în timpul instabilității politice din secolul al XVI-lea. Ar fi fost îngropate de un negustor bogat sau chiar de un membru al clerului. Cei doi soți au anunțat Muzeul Britanic de această descoperire și au fost efectuate, ulterior, analize asupra monedelor. Autenticitatea lor a fost confirmată de experți. De altfel, această colecție va fi scoasă la licitație, în Elveția. Este evaluată la circa 260.000 de euro.

Cuplul din satul Milford on the Sea, Hampshire, descoperise, în total, 63 de monede din aur și o singură monedă din argint. În 2021, alte 6 monede au fost descoperite tot în grădina casei lor. Banii vor reveni celor doi soți.

„Pe monedele din colecție sunt gravate numele a patru regi, două regine și un cardinal. Sunt destul de sigur că prețul final va fi semnificativ mai mare decât estimarea inițială de dinaintea licitației”, a declarat David Guest pentru Fox News Digital.

