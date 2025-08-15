Prima pagină » Diverse » Un chef cu 5 stele Michelin dezvăluie TRUCUL de cinci secunde care schimbă complet gustul vinetelor prăjite

15 aug. 2025, 11:30, Diverse
Cine a încercat măcar o dată să prăjească vinete s-a confruntat cu această problem: în loc să fie ușoare și crocante, ajung să absoarbă ulei ca un burete și devin greu de digerat. Însă un renumit bucătar a dezvăluit trucul simplu, de numai cinci secunde, care schimbă complet gustul vinetelor prăjite.

Dani García este cel mai faimos chef din Marbella, Spania. Are cinci stele Michelin și și-a construit un adevărat imperiu în industria gastronomică.

Cum alegem vinetele perfecte

Însă, înainte să intrăm în bucătărie, trebuie să dăm o fugă la piață și să cumpărăm vinete. Cum alegem acolo vinetele perfecte? Trebuie să fie ferme, cu coajă netedă și lucioasă.

Chef-ul Dani Garcia recomandă tăierea vinetelor în bastonașe subțiri, pentru un contrast ideal între miezul moale și crusta aurie. Odată tăiate, trebuie lucrat repede, fără pauze.

Mai departe, el a acceptat să dezvăluie o soluție simplă, rapidă și spectaculos de eficientă prin care putem obține vinete prăjite gustoase. Secretul său? Chiar înainte de prăjire, vinetele se scufundă rapid, pentru numai cinci secunde, în apă minerală carbogazoasă foarte rece.

„Cu cât stau mai mult în tigaie, cu atât absorb mai mult ulei”, avertizează García.

Trucul dezvăluit de cheful din Marbella reduce la minimum grăsimea absorbită de vinete, păstrând miezul cremos și exteriorul crocant.

Există și o explicație pentru care trucul lui Dani Garcia chiar funcționează: apa minerală carbogazoasă rece acoperă rapid suprafața vinetelor și, împreună cu făina, formează o peliculă care blochează pătrunderea excesului de ulei. Rezultatul seamănă cu o tempura ușoară, dar fără aluatul clasic japonez.

Rețeta chefului Dani García pentru vinete crocante și ușoare

Cheful spaniel este categoric: vinetele nu se sărează înainte! Motivul? Sarea scoate apa din legume, iar vinetele își pierd textura crocantă. Așadar, aceste legume se sărează abia după ce s-au răcorit câteva clipe.

Ingrediente:

  • 1 kg vinete
  • 200 g făină de grâu (sau de orez ori de năut)
  • Ulei pentru prăjit
  • 1 litru apă minerală carbogazoasă rece
  • Sare, după gust

Mod de preparare:

  • Încălzește o tigaie adâncă sau o cratiță cu mult ulei, până ajunge la aproximativ 180°C;
  • Curăță capetele vinetelor și taie restul în bastonașe uniforme;
  • Scufundă bucățile în apa minerală foarte rece, dar nu mai mult de cinci secunde;
  • Fără să le scurgi excesiv, trece-le imediat prin făină, acoperindu-le uniform;
  • Prăjește-le în tranșe mici, ca temperatura uleiului să rămână constantă, până devin aurii și crocante;
  • Scoate-le pe un grilaj metalic sau strecurătoare, nu pe șervețele, pentru a-și păstrea textura!;
  • Sărează doar după ce s-au răcorit puțin. Servește imediat, cât sunt fierbinți.

Această tehnică simplă de gătit este gata în doar câteva minute și poate transforma o legumă obișnuită într-un aperitiv demn de un meniu de restaurant de top.

