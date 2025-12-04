Prima pagină » Diverse » Un tren rapid va lega trei orașe frumoase din Europa, iar biletul oferă mic dejun și confort de cinci stele. Care este prețul unei călătorii de lux

04 dec. 2025, 19:28, Diverse
Sursa foto - caracter ilustrativ: Profimedia

Elveția va avea, începând cu primăvara anului 2026, o legătură feroviară directă și rapidă cu Scandinavia, printr-un tren de noapte de lux care va conecta orașele Basel, Copenhaga și Malmö. Inițiativa, anunțată de Căile Ferate Federale Elvețiene (SBB), promite să transforme călătoria pe șine într-o experiență de lux, oferind pasagerilor săi confort de cinci stele, paturi deluxe, mic dejun inclus și cabine spațioase echipate cu toate facilitățile moderne.

Trenurile EuroNight vor circula de trei ori pe săptămână în fiecare direcție, iar primul lot de bilete va fi disponibil în curând, potrivit express.co.uk. Pe traseu, trenul va opri în Frankfurt, Hamburg și la aeroportul din Copenhaga, evitând Gara Centrală din capitala daneză pentru a respecta programul. Din aeroport, centrul din Copenhaga poate fi accesat în aproximativ 15 minute cu trenul.

Potrivit sursei citate, vagoanele vor fi echipate cu cabine single, duble și triple, dar și cu compartimente deluxe, ce includ duș personal, toaletă și articole de toaletă. Dar trenul va avea și vagoane cu scaune pentru pasagerii care nu optează pentru paturi, oferind un total de aproximativ 350 de locuri.

Guvernul elvețian susține proiectul, considerând că acesta răspunde „cererii tot mai mari pentru mobilitate transfrontalieră și durabilă” și facilitează călătoria într-un mod prietenos cu mediul.

Trenul va pleca din Basel SBB la ora 17:35 în zilele de miercuri, vineri și duminică, cu sosire în Malmö la 9:35 dimineața. Din Malmö, trenurile vor pleca la 18:57 în zilele de joi, sâmbătă și luni, ajungând la Basel SBB la 11:30 dimineața.

Cât costă această călătorie de lux

Prețurile pentru călătorie variază în funcție de tipul de compartiment: locurile pe scaun pornesc de la aproximativ 55 euro, în timp ce cabinele cu paturi au tarife între 79,90 euro și peste 479,90 euro pentru o persoană.

SBB recomandă rezervarea din timp, deoarece prețurile sunt dinamice și pot crește pe măsură ce se apropie data călătoriei.

Scurtă descriere a celor trei orașe

Basel este faimos pentru că este capitala culturală a Elveției, cunoscut pentru numeroasele sale muzee, precum Kunstmuseum, și pentru târgul anual Art Basel. De asemenea, orașul este recunoscut pentru centrul său medieval, bine păstrat, dar și pentru locația sa unică unde se întâlnesc Elveția, Germania și Franța.

Copenhaga, oraș cunoscut pentru cultura orientată către utilizarea bicicletei, scena inovatoare de gastronomie, spațiile verzi și obiectivele istorice precum grădinile Tivoli, este celebru și pentru designul său, conceptul de hygge (confort), dar și pentru portul curat unde localnicii și vizitatorii pot înota.

Malmö este faimos pentru arhitectura modernă, inclusiv clădiri iconice precum zgârie-norul Turning Torso și podul Öresund care leagă orașul de Copenhaga. Orașul este, totodată, prietenos cu bicicliștii și un adevărat melting pot cultural, cu o scenă culinară diversă, fiind cunoscut drept „capitala falafelului din Suedia”, scrie Adevărul.

