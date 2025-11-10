În timp ce infrastructura feroviară e la pământ în România și CFR Călători trage să moară, Polonia lansează un nou tren de noapte care să o lege de 4 mari orașe europene

Polonia face un pas important în infrastructura feroviară. În timp ce transportul feroviar din România, care are o lungime de 22,298 de kilometri, aproape că trage să moară, polonezii câștigă teren în domeniu și lansează un nou tren de noapte care va lega 4 mari orașe europene.

PKP Intercity, operatorul feroviar polonez de stat, urmează să lanseze un tren de noapte care va traversa patru mari orașe europene. Călătorii vor putea să se odihnească, de-a lungul călătoriei, fiindu-le puse la dispoziție cușete. Trenul va porni din sud-estul Poloniei și va străbate Viena, Bratislava și Budapesta, ajungând, în cele din urmă la Munchen, în Germania.

Rută de 16 ore care leagă 4 orașe din Europa

Serviciul se numește „EN Carpatia” și are punct de plecare gara din Przemyśl, în regiunea Podkarpackie, în sud-estul Poloniei. Prima plecare a fost, deja, programată pentru anul acesta, pe 14 decembrie 2025, la ora locală 17:51. Va ajunge la ora 10:24, a doua zi, în gara din Munchen. Traseul va avea 16 ore. Plecarea pe ruta de întoarcere este programată la ora 18:45, urmând ca trenul să ajungă în punctul inițial la ora 10:10, a doua zi.

Ruta va travera Rzeszów, Cracovia și Katowice, în sudul Poloniei. Apoi, trenul va trece prin Republica Cehă, iar mai multe vagoane vor urma să fie detașate la Bohumín, pentru a continua ruta spre Bratislava și Budapesta. Trenul principal va călători prin Viena, Linz și Salzburg, în Austria, până la München, în sudul Germaniei, notează TVP World.

Trenul va opera drept serviciu „EuroNight” cu rezervare obligatorie a locurilor.

România rămâne codașă la acest capitol: infrastructura trage să moară

De altfel, GÂNDUL v-a prezentat AICI modul în care se dezvoltă infrastructura în jurul României, în timp ce țara noastră este paralizată de austeritate. Printre statele care investesc în infrastructură se află Turcia, care are în vedere, în prezent, cel mai lung si rapid proiect de metrou. Un alt plan arată o nouă speranță pentru cei care tranzitează des prin intermediul trenurilor – legătura Budapesta – Berlin în doar 6 ore.

