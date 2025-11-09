Prima pagină » Diverse » Vârstă scăzută de PENSIONARE pentru o parte dintre femeile din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Vârstă scăzută de PENSIONARE pentru o parte dintre femeile din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească

09 nov. 2025, 13:49, Diverse
Vârstă scăzută de PENSIONARE pentru o parte dintre femeile din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească
FOTO - Caracter ilustrativ

Conform Legii nr. 360/2023, scade vârsta de pensionare pentru o parte dintre femeile din România. Pentru a beneficia de această facilitate, adresați-vă unității teritoriale a Casei Naționale de Pensii din localitatea dumneavoastră.

Măsura se aplică femeilor care au încheiat stagiul complet de cotizare și au crescut copiii până la 16 ani sau, când este vorba despre adopție, i-au îngrijit timp de cel puțin 13 ani, potrivit bzi.ro.

Sunt vizare, așadar, în special mamele cu mai mulți copii, dar și femeile care au adoptat, cu respectarea condițiilor de creștere/îngrijire menționate.

Cine poate beneficia și în ce condiții:

  • Sunt eligibile femeile care au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
  • Este necesar ca minorii să fi fost crescuți până la vârsta de 16 ani; în cazul adopției, perioada minimă de îngrijire trebuie să fie de 13 ani.
  • Reducerea se aplică vârstei standard de pensionare, în acord cu prevederile legale, după verificarea documentelor depuse.
  • Măsura are ca scop recunoașterea rolului de părinte sau părinte adoptator în creșterea copiilor, fără a modifica obligația de a fi realizat stagiul complet de contribuții.
  • Nu este suficientă doar calitatea de părinte; trebuie îndeplinite cumulativ și cerințele de cotizare și de durată a creșterii/îngrijirii copilului.

Ce acte sunt necesare și care sunt pașii de urmat

  • Depuneți cererea la Casa Națională de Pensii (structurile teritoriale), solicitând aplicarea reducerii vârstei standard de pensionare.
  • Atașați certificatul/certificatele de naștere ale copiilor, pentru a demonstra filiația.
  • Dacă este cazul, includeți hotărârea judecătorească de adopție, care să ateste calitatea de părinte adoptator.
  • Anexați o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ați crescut copilul/copiii până la 16 ani sau, pentru adopție, că i-ați îngrijit minimum 13 ani.
  • Pregătiți, la solicitarea instituției, orice alte documente justificative care pot confirma perioadele de creștere/îngrijire și situațiile familiale relevante.

Dosarul este analizat de către reprezentanții Caselor de Pensii, iar reducerea se aplică după verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Atenție, pentru o procesare mai rapidă a dosarului, asigurați-vă că documentele sunt lizibile și complete.

De asemenea, menționați în cerere că solicitați aplicarea facilității prevăzute de Legea nr. 360/2023, indicând clar câți copii ați crescut și perioada în care ați avut grijă de ei.

Mediafax
