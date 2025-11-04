Prima pagină » Social » Cum se depune o cerere de recalculare a pensiei. De ce acte ai nevoie

Cum se depune o cerere de recalculare a pensiei. De ce acte ai nevoie

04 nov. 2025, 13:01, Social
Cum se depune o cerere de recalculare a pensiei. De ce acte ai nevoie

O cerere de recalculare a pensiei reprezintă un formular prin care solicitantul cere casei de pensii reevaluarea drepturilor de pensie, pe baza unor venituri nevalorificate anterior sau a unor noi perioade de cotizare.

Documentul trebuie completat cu datele personale și semnat, alături de depunerea documentelor justificative, cum ar fi adeverințele de venituri sau acte de stare civilă, în funcție de motivul recalculării.

Cererea reprezintă un document oficial furnizat de casa de pensii. În funcție de motivul specific al recalculării, pot fi necesare și alte documente, cum ar fi evidențele de stagiu de cotizare, potrivit solicitării casei de pensii.

Unde se depune cererea de recalculare a pensiei

O cerere de recalculare a pensiei este un document prin care se solicită revizuirea și ajustarea cuantumului pensiei, pe baza unor date noi sau a unor perioade nevalorificate anterior, cum ar fi venituri mai vechi.

Cererea trebuie depusă la Casa de Pensii și necesită completarea unui formular tip, la care se anexează copii după acte de stare civilă, carte de identitate și, eventual, adeverințe cu venituri nevalorificate.

O cerere de recalculare a pensiei conține datele personale, care trebuie completate de către cel care solicită reevaluarea, trebuie să se menționeze clar care este motivul pentru care se solicită recalcularea pensiei, date despre pensia actuală, documentele solicitate și consimțământul.

Care sunt actele necesare

Pentru a depune o astfel de cerere, trebuie să pregătești o cerere-tip, o copie a actului de identitate și documentele specifice pe care vrei să le valorifici, de exemplu, adeverințe de venit. O cerere de recalculare a pensiei poate fi depusă fizic la casa de pensii județeană sau online, prin accesarea portalului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Pentru cine nu poate ajunge la sediul Casei Județene de Pensii de care aparține, cererea poate fi depusă și prin poștă, asta doar în cazul în care ai o recomandare și doar dacă sunt trimise toate documentele în original.

Recomandările autorului:

Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Tinerii au tot mai multe probleme de memorie, indică date alarmante
EVENIMENT Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
13:32
Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
CULTURĂ Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
13:27
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
EXTERNE Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
13:25
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
NEWS ALERT Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
13:18
Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
AUTO Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
13:04
Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
EXTERNE Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
13:01
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish