Cum se depune o cerere de recalculare a pensiei. De ce acte ai nevoie

O cerere de recalculare a pensiei reprezintă un formular prin care solicitantul cere casei de pensii reevaluarea drepturilor de pensie, pe baza unor venituri nevalorificate anterior sau a unor noi perioade de cotizare.

Documentul trebuie completat cu datele personale și semnat, alături de depunerea documentelor justificative, cum ar fi adeverințele de venituri sau acte de stare civilă, în funcție de motivul recalculării.

Cererea reprezintă un document oficial furnizat de casa de pensii. În funcție de motivul specific al recalculării, pot fi necesare și alte documente, cum ar fi evidențele de stagiu de cotizare, potrivit solicitării casei de pensii.

Unde se depune cererea de recalculare a pensiei

O cerere de recalculare a pensiei este un document prin care se solicită revizuirea și ajustarea cuantumului pensiei, pe baza unor date noi sau a unor perioade nevalorificate anterior, cum ar fi venituri mai vechi.

Cererea trebuie depusă la Casa de Pensii și necesită completarea unui formular tip, la care se anexează copii după acte de stare civilă, carte de identitate și, eventual, adeverințe cu venituri nevalorificate.

O cerere de recalculare a pensiei conține datele personale, care trebuie completate de către cel care solicită reevaluarea, trebuie să se menționeze clar care este motivul pentru care se solicită recalcularea pensiei, date despre pensia actuală, documentele solicitate și consimțământul.

Care sunt actele necesare

Pentru a depune o astfel de cerere, trebuie să pregătești o cerere-tip, o copie a actului de identitate și documentele specifice pe care vrei să le valorifici, de exemplu, adeverințe de venit. O cerere de recalculare a pensiei poate fi depusă fizic la casa de pensii județeană sau online, prin accesarea portalului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Pentru cine nu poate ajunge la sediul Casei Județene de Pensii de care aparține, cererea poate fi depusă și prin poștă, asta doar în cazul în care ai o recomandare și doar dacă sunt trimise toate documentele în original.

