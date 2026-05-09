Windows 11 se bazează pe o tehnologie din anii ’90. Ce spun „veteranii” companiei Microsoft.

Chiar dacă Windows 11 are un design modern și funcții bazate pe AI, sistemul de operare funcționează pe o fundație de Windows 95, scrie Windows Latest.

Microsoft a confirmat că Win32, tehnologia lansată în anii ’90, este o componentă esențială a Windows 11.

Mark Russinovich, CTO-ul Microsoft Azure, a făcut afirmația: nimeni din Microsoft nu se aștepta ca Win32 să rămână atât de relevant în 2026.

Când utilizatorii deschid anumite ferestre în Windows 11, folosesc tehnologii „antice”.

Microsoft a încercat mereu să înlocuiască „bătrânul” Win32

Compania a încercat să promoveze pe rând WinForms, WPF, Silverlight, WinRT și mai târziu UWP, dar niciuna nu a reușit să ducă la „decesul” Win32.

Principalul obstacol a fost ecosistemul uriaș construit în jurul acestei tehnologii.

Mii de aplicații software folosite zilnic depinde încă de Win32.

Russinovich „dă vina” pe această bază uriașă de software care a făcut ca Win32 să supraviețuiască.

Inclusiv instrumentele Sysinternals din anii ’90 continuă să fie folosite intens.

Din păcate, în cazul Windows 11, orientarea spre aplicații bazate pe Chromium și WebView2 este criticată de utilizatori și dezvoltatori.

Outlook, Teams, Copilot sau Clipchamp folosesc tehnologii web care consumă resursele hardware ale PC-ului.

Mulți spun că Windows 11 funcționează mai „greu” din cauza acestor impedimente.

Ulterior, Microsoft ar fi realizat greșeala și acum revine treptat la aplicații native prin WinUI3, noua generație de interfață modernă pentru Windows.

Microsoft susține că noile componente pot fi la fel de rapide precum cele bazate pe „veteranul” Win32, fără să sacrifice performanța, respectiv compatibilitatea.

