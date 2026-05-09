Bolojan a scăpat „porumbelul” în interviul de la Observator și a spus că oamenii numiți de PNL în funcțiile publice vor fi nevoiți să demisioneze. Câteva dintre declarațiile sale nu au mai apărut însă ulterior pe site și pe youtube, fiind tăiate la montaj. Este vorba exact despre partea în care șeful Executivului a anunțat că toți membrii PNL vor demisiona din funcțiile publice.

Bolojan a spus multe în respectivul interviu, iar printre altelele a atins și subiectul rămânerii în funcții pentru persoanele numite de PNL.

Ce a spus Bolojan și s-a tăiat la montaj

La montaj, o bucățică din interviu a fost tăiată și nu a mai apărut în varianta finală, difuzată pe site și pe youtube. În total, interviul cu Bolojan are 37 de minute și 7 secunde.

Le spuneți colegilor din deconcentrate, din toate funcțiile, că de mâine trebuie să-și dea demisia? a întrebat moderatoarea emisiunii.

În secvențele care nu au mai fost incluse în materialul final difuzat de Observator, Ilie Bolojan declară:

„În condițiile în care un partid intră în Opoziție, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid. Nu este o decizie ușoară, dar am decis ceea ce este, cred eu, corect pentru România”.

În materialul editat, Bolojan răspunde: „În condițiile în care un partid… Am decis ceea ce, cred eu, este corect pentru România.”

Reamintim că Guvernul Bolojan a fost demis prin votul masiv din Parlament la moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD.

