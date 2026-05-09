Valentin Stan: Propaganda ucide

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre legătura dintre discursul public, media și violența politică, pornind de la cazul lui Donald Trump. Invitatul a spus că nu mai vorbim doar despre opinii sau poziționări politice, ci despre o radicalizare a limbajului care, în timp, poate produce efecte mai mari.

Profesorul a explicat că problema nu este libertatea de exprimare, ci modul în care aceasta este folosită. În opinia sa, anumite mesaje contribuie direct la crearea unui climat tensionat.

Discursul public poate alimenta violența

Analistul a spus că există o legătură între demonizarea unor lideri și apariția actelor violente. El consideră că acest fenomen este vizibil în spațiul american.

Pentru că noi am spus data trecută că propaganda ucide. Și vreau să discutăm puțin despre ceea ce s-a întâmplat și noi avem toată înțelegerea, deschiderea și susținerea libertății pentru libertatea de exprimare. Hai să le arătăm oamenilor niște lucruri. Nu toată lumea citește America, nu toată lumea se uită la Jimmy Kimmel.

În acest context, a fost invocată și poziția oficială a administrației americane.

Nimeni în ultimii ani nu s-a confruntat cu mai multe gloanțe și mai multă violență decât președintele Trump. Această violență politică vine dintr-o demonizare sistematică a lui și a susținătorilor săi din partea comentatorilor, din partea membrilor aleși ai Partidului Democrat și chiar din partea unor reprezentanți ai mass media, afirmă Karoline Leavitt.

Valentin Stan: Și mor mereu oameni din această ură acumulată

Valentin Stan a criticat și derapajele din zona entertainmentului, spunând că acestea contribuie la tensiunea generală. Astfel de mesaje nu sunt lipsite de efect.

Pentru că Jimmy Kimmel, care este unul din, mă rog, hai să spunem, entertainerii de bază ai Americii, prizat, poate nu cât crede el, noi suntem ca el să existe și să-și continue activitatea. Numai că într-un show al lui a spus despre Melania Trump că strălucește în bucurie și în ochi ca o văduvă în devenire. Adică asta se întâmpla cu câteva zile înainte de atentat.

Profesorul a concluzionat că acumularea acestor mesaje poate duce la acte extreme.