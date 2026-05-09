Administraţia Palatului Parlamentului a spălat, în sfârșit, draperiile şi la grupul PNL. După ce Gândul a relatat într-un articol anterior despre faptul că draperiile de la grupul liberalilor sunt mânjite de sus până jos, lucrurile s-au îndreptat peste noapte.

Şedinţa BPN a PNL, de marţi seara, a scos la iveală faptul că cineva din staff-ul tehnic al Parlamentului a avut grijă să rezolve situaţia de la o şedinţă la alta a liberalilor.

În imaginile surprinse de Gândul la Palatul Parlamentului, pe holul care unește Camera Deputaților cu Senatul, din fața sălii Mircea Ionescu Quintus, tronau nişte draperii gri mânjite de ceva ce părea a fi fost ciocolată.

Surprinzător este faptul că nimeni nu a remarcat acest aspect, ani la rând, şi a fost nevoie de intervenţia presei ca să înceapă curăţenia şi în anumite puncte din instituţie, neglijate în mod vizibil.

Petele erau pronunţate şi dese, maronii şi întinse pe suprafaţa ţesăturilor ca şi când cineva şi-ar fi şters mâinile murdare de ceva ce pare să fi avut culoarea ciocolatei.

A treia cea mai mare clădire din lume, Palatul Parlamentului, s-a mai remarcat în trecut prin cele mai murdare perdele atârnate la ferestrele din holul care desparte Camera Deputaţilor de Senat.

Şi tot pe un astfel de hol, în direcţia opusă, se remarcă şi nişte spărturi în zid atât de adânci că poţi să bagi pumnul în ele.

