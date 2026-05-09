9 Mai, calendarul zilei: Ion Țiriac împlinește 87 de ani, Marius Țeicu 81. Ziua Uniunii Europene

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 9 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion Țiriac este un fost sportiv român, cunoscut atât pentru cariera sa în tenis, cât și pentru succesul obținut în afaceri. S-a născut pe 9 mai 1939, în Brașov, și a practicat inițial hocheiul pe gheață, participând chiar și la Jocurile Olimpice de iarnă. Mai târziu, s-a dedicat tenisului, unde a obținut rezultate importante la nivel internațional. Alături de Ilie Năstase, a câștigat proba de dublu la turneul de la Roland Garros din 1970, una dintre cele mai importante performanțe ale tenisului românesc. După retragerea din activitatea sportivă, a devenit antrenor și manager pentru jucători celebri din circuitul mondial. În anii următori, Țiriac s-a remarcat ca om de afaceri, dezvoltând investiții în domenii precum asigurări, imobiliare, banci, auto și sport, fiind considerat unul dintre cei mai bogați români. Este cunoscut pentru numeroasele sale pasiuni printre care vânătoarea, pe care a practicat-o în diferite țări ale lumii, şi colecția impresionantă de automobile și motociclete, ce include sute de vehicule rare și de lux. Prin activitatea sa, Ion Țiriac a contribuit atât la promovarea sportului românesc, cât și la dezvoltarea mediului de afaceri din țară.

Marius Țeicu este unul dintre cei mai apreciați compozitori ai muzicii ușoare românești. S-a născut pe 9 mai 1945, în Reșița, iar încă din copilărie a manifestat interes pentru muzică și pentru studiul pianului. De-a lungul carierei sale, a compus sute de melodii pentru artiști importanți ai scenei românești, colaborând cu interpreți celebri precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Aurelian Andreescu și Mădălina Manole. Creaţiile sale sunt apreciate pentru liniile melodice elegante, sensibilitatea versurilor și stilul ușor de recunoscut. A participat la numeroase festivaluri din ţară și din străinătate, obținând premii importante. De asemenea, a compus muzică pentru spectacole, emisiuni de televiziune și producții pentru copii. Multe dintre piesele sale au devenit șlagăre și continuă să fie difuzate la radio și interpretate pe scenă. Prin contribuția sa artistică, Marius Țeicu a avut un rol important în dezvoltarea muzicii ușoare românești timp de mai multe decenii.

Ziua Uniunii Europene, cunoscută și ca “Ziua Schuman”, este sărbătorită anual pe 9 mai și reprezintă un simbol al unității și cooperării în Europa. Sărbătoarea a fost instituită în 1985 de statele membre ale Comunității Economice Europene și marchează momentul istoric din 9 mai 1950, când Robert Schuman a prezentat declarația sa privind crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Această inițiativă este considerată punctul de plecare al construcției europene și al viitoarei Uniuni Europene. În această zi, țările membre organizează evenimente culturale, expoziții, dezbateri și activități educative pentru a promova valorile europene precum pacea, solidaritatea, democrația și diversitatea culturală. Pentru cetățenii europeni, Ziua Uniunii Europene este un prilej de a reflecta asupra beneficiilor apartenenței la UE și asupra colaborării dintre state.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1147: Minamoto no Yoritomo 🇯🇵⛩️ războinic japonez, fondatorul shogunatului – formă de guvernământ de tip feudal care a durat aproape 700 ani

🎂1837: Adam Opel 🇩🇪🚗 fondatorul companiei auto Adam Opel GmbH

🎂1860: James Matthew Barrie 🇬🇧✒️, cunoscut pentru crearea lui Peter Pan, băiețelul care a refuzat să crească

🎂1874: Howard Carter 🇬🇧🔨 cunoscut drept descoperitor al mormântului lui Tutankhamon

🎂1883: José Ortega y Gasset 🇪🇸✒️, filosof Opera sa a influențat mai mulți scriitori și eseiști români, dintre care cei mai importanți sunt Emil Cioran, Mircea Eliade, Mihail Sebastian sau Octavian Paler

🎂1886: Rudolf Schweitzer-Cumpăna 🇷🇴🎨 Valoarea deosebită a lucrărilor sale de pictură și grafică a fost semnalată și recunoscută de către mari personalități ale culturii române, precum Nicolae Iorga, Elena Văcărescu, Victor Eftimiu, Corneliu Baba, George Oprescu, Nicolae Tonitza, Francisc Sirato, Tudor Arghezi

🎂1895: Lucian Blaga 🇷🇴✒️

🎂1930: Andrei Avram 🇷🇴✒️lingvist autorul unei descrieri originale a sistemului fonologic al limbii române și al unor studii fundamentale de fonetică și fonologie istorică

🎂1936: Albert Finney 🇬🇧🎬 „Hercule Poirot în Murder on the Orient Express (1974), Erin Brockovich (2000), Ocean’s Twelve (2004), A Good Year (2006), The Bourne Ultimatum (2007), The Bourne Legacy (2012), Skyfall (2012)

🎂1939: Ion Țiriac 🇷🇴🥎

🎂1945: Marius Țeicu 🇷🇴🎼 compozitor

🎂1949: Billy Joel 🇺🇸🎤

🎂1958: Cristian Șofron 🇷🇴🎬 Rolul său cel mai cunoscut este cel al marinarului Mihu din „Toate pânzele sus”

🎂1962: Dave Gahan 🇬🇧🎤 „Depeche Mode”

🎂1970: Daniela Silivaș 🇷🇴🤸 șase medalii (trei de aur, două de argint și una de bronz) la Jocurile Olimpice din 1988, Seul

🎂1979: Rosario Dawson 🇺🇸🎬 25th Hour (2002), Sin City (2005), Death Proof (2007)

🎂1980: Nicolae Dică 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1805: Friedrich von Schiller 🇩🇪✒️ unul din clasicii poeziei germane

🕯️1918: George Coșbuc 🇷🇴✒️

🕯️1978: Aldo Moro 🇮🇹🗣️ președinte Partidului Democrația Creștină, răpit în 16 martie 1978 în drum spre Parlament, unde urma să aibă loc ședința de investitură a noului guvern, ucis în 9 mai 1978 de grupul Brigăzile Roșii

🕯️2020: Little Richard 🇺🇸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll

Evenimente📋

📋🇪🇺 Ziua Uniunii Europene cunoscută şi ca „Ziua Schuman”; instituită în 1985 de ţările Comunităţii Economice Europene; marchează declaraţia lui Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, de la 9 mai 1950, privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului – CECO, punct de plecare în construcţia europeană

Calendar 🗒️

🗒️1877: Mihail Kogălniceanu proclamă independența României în fața Adunării Deputaților

🗒️1941: Britanicii reușesc să deturneze submarinul german U-110. Aceștia capturează o mașină de cifrat Enigma, cu care traficul radio al marinei germane va putea fi ulterior decriptat

🗒️1949: Rainier al III-lea de Monaco a devenit Prinț de Monaco

🗒️1955: Republica Federală Germană a intrat în NATO

🗒️1960: SUA devine primul stat care a legalizat pilula contraceptivă

🗒️1978: Fostul prim-ministru italian Aldo Moro a fost ucis după 55 de zile de la răpire, de către grupul terorist „Brigăzile Roșii”

🗒️1979: La cea de-a XII-a ediție a Campionatului european de gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci a câștigat, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut, performanță unică în istoria competiției

🗒️1990: Piața Universității: 68 oameni au făcut greva foamei pentru susținerea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara

🗒️1994: Nelson Mandela a fost primul președinte de culoare al Africii de Sud

🗒️1994: România a obținut statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale

🗒️1994: Senatul SUA a dat undă verde aderării României la NATO

🗒️2003: Vizita Prințului Charles în România

🗒️2003: A avut loc o premieră mondială medicală la Clinica de Urologie și Transplant Renal din Cluj: un bărbat a fost operat concomitent în partea stângă și în partea dreaptă a corpului, folosindu-se o singură cale de acces

