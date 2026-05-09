De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția „pro-europeană”. Un analist politic descifrează strategia partidului

Cristian Lisandru
281 de parlamentari au votat „pentru” la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, moțiunea a relansat o luptă politică „la baionetă”.

Social-democrații au transmis, prin Sorin Grindeanu, că sunt deschiși la o colaborare cu PNL într-o nouă coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan.

„Ecuația Bolojan” nu dispare și este greu de rezolvat

Dar „problema Bolojan” nu dispare și este greu de rezolvat. Dacă social-democrații nu mai vor „cu Bolojan”, liberalii transmit că nu vor „fără Bolojan”.

În astfel de condiții, un guvern PSD – PNL (plus, eventual, USR, UDMR și alte minorități) rămâne doar o ipoteză de lucru.

Nici varianta ca PNL să treacă în opoziție, iar PSD să formeze un guvern minoritar nu este scoasă din calcul. Va avea acest guvern susținerea AUR? Dacă da, atunci este greu de crezut că va avea și susținerea UDMR, de exemplu. Cât despre „mutările” USR într-un astfel de scenariu, totul se rezumă, deocamdată, la alte ipoteze.

Dar, pentru Partidul Național Liberal, sintagma „cu sau fără Bolojan” se transformă în marea dilemă a momentului.

Prof. dr. Sergiu Mișcoiu: „PNL nu vrea să renunțe la liderul său”

Analistul politic Sergiu Mișcoiu – profesor de Științe Politice la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – a comentat, în exclusivitate pentru Gândul, această „dilemă” în care se regăsește, acum, Partidul Național Liberal.

După întâlnirea care a avut loc ieri, se pare Partidul Național Liberal nu vrea să renunțe la liderul său. 

Acesta a reușit să obțină o mai mare credibilitate. Dar și o popularitate mai ridicată în rândurile electoratului din clasa medie superioară de centru-dreapta – votanții PNL, USR, Nicușor Dan.

Ilie Bolojan e undeva la 25 % din totalul acestui electorat.

Liberalii, neavând niciun alt lider care ar putea să rivalizeze cu o asemenea poziție, nu consideră că ar trebui să facă acest compromis”, a explicat Sergiu Mișcoiu.

Scenariul cel mai plauzibil, din perspectiva PNL, este ca PSD să își asume guvernarea”

PSD i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan și a depus moțiunea de cenzură alături de AUR. Liberalii, spune Sergiu Mișcoiu, au ajuns la concluzia că PSD vrea să meargă singur la guvernare.

Scenariul cel mai plauzibil, pentru PNL, ar fi un guvern minoritar PSD. Însă Sorin Grindeanu a exclus o astfel de variantă.

Explicația poziției lor (n.red. – a liberalilor) este aceea că Partidul Social Democrat a optat pentru a-și clădi singur un drum către guvernare.

Scenariul cel mai plauzibil din perspectiva PNL – cel puțin – este acela ca PSD să își asume guvernarea, să existe un guvern minoritar”, punctează Sergiu Mișcoiu.

PNL în guvern, dar fără Ilie Bolojan?

Într-o astfel de situație, guvernul minoritar PSD ar putea fi susținut, „condiționat” de PNL, UDMR sau USR.

În ceea ce privește „ecuația Bolojan”, Sergiu Mișcoiu spune că liberalii nu renunță la acesta tocmai pentru a nu se compromite în ochii acelor alegători care susțin ideile PNL.

„Acest guvern minoritar PSD să fie sprijinit, condiționat, în Parlament de PNL, de UDMR – poate să fie chiar și la guvernare, într-un guvern minoritar – și, eventual, de USR.

Pentru liberali, faptul că PSD a dinamitat guvernul din care făcea parte este suficient ca aceștia să nu se mai «înhăiteze» cu PSD.

Negocierile legate de altfel de «aranjamente» – în care Ilie Bolojan să nu fie prezent și PNL să facă parte dintr-o echipă guvernamentală – sunt, deocamdată, de natură să compromită partidul exact în ochii acelei părți a opinii publice care încă îl mai susține. PNL nu-și taie singur creanga de sub picioare”, a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, prof. dr. Sergiu Mișcoiu.

