Prima pagină » Actualitate » Filipe Coelho, după CFR Cluj – Craiova 0-0: „Nu e o scuză". Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Universității

Craiova face pași mici spre titlu, scrie PROSPORT. După 0-0 la Cluj, pe terenul CFR-ului, Universitatea este tot mai aproape de câștigarea campionatului. La finalul meciului, antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit ce anume l-a nemulțumit.

Fără să caute o scuză, tehnicianul portughez a vorbit despre despre jocul cu CFR.

„Un meci greu”

Universitatea Craiova va rămâne lider și după etapa cu numărul 8 din play-off. Mai sunt două runde de disputat, iar oltenii par de neoprit în cursa pentru titlu. Indiferent de rezultatul pe care îl obține „U” Cluj în acest weekend, cu Rapid, „Știința” nu poate fi detronată, arată ProSport.

După partida din Gruia, Coelho a analizat confruntarea și a spus motivul pentru care Universitatea Craiova nu a câștigat. La Cluj, nu jocul trupei lui Daniel Pancu i-a „încurcat” pe olteni, ci …iarba prea mare de pe gazon.

„Este încă un punct, punct important, după un meci greu, mai ales în repriza a doua. Este un punct în plus obținut de noi. Bineînțeles că am încercat să câștigăm, dar ne mulțumim și cu acest rezultat.

Nu avem scuze pentru că nu am jucat bine, m-am referit și înainte de meci că este foarte dificil să joci aici (n.r. – arătând cât de înaltă era iarba), avem și câteva urmări medicale. Însă, repet, nu e o scuză, mingea nu se mișca cum ne așteptam pe teren, dar nici nu am jucat ofensiv cum trebuia. A contat și adversarul, care a fost bun, unul care și-a dorit trei puncte.

A fost un meci tare, la finalul căruia am obținut noi un punct important. Cred că am controlat meciul și fără minge”, a spus Filipe Coelho.

Săptămână de foc pentru Craiova

Pentru Unviersitatea urmează o săptămână de foc. Echipa „alb-albastră” poate câștiga eventul pe plan intern. Mai întâi, miercuri, 13 mai, se joacă finala Cupei României, la Sibiu, Craiova – „U” Cluj. Apoi, în weekend-ul viitor, cele două se vor duela și în campionat, în finala pentru titlu, cum o numesc suporterii.

„Acum, trebuie să uităm de campionat și să ne concentrăm pe finala Cupei. Am jucat deja foarte multe meciuri, așa că trebuie să vedem cum ne recuperăm. Am muncit ca să ajungem în finala Cupei și trebuie să ne bucurăm pentru finală. Apoi, ne vom concentra iar pentru campionat. Important este cum ne vom recupera și vom vedea la finalul acestei etape ce se va întâmpla.

Ne luptăm pentru puncte, alte detalii nu mai contează, dăm tot ce putem, pregătim meci cu meci. Asta putem să promitem suporterilor, că vom da tot ce putem”, a Coelho.

„A fost un meci greu, ar trebui să ne trezească înainte de finală. Dar mai important e că nu am pierdut. Am păstrat distanța față de CFR, care a jucat ultima șansă la titlu. Mergem mai departe cu gândul la finala Cupei. Primul obiectiv în seara asta a fost să nu pierdem, recunosc. Mă bucur pentru echipă. Acest joc trebuie să ne dea de gând. CFR e o echipă foarte bună, se luptă la titlu, dar cu șanse mici. E bine că păstrăm distanța.

Suntem singurii care ne putem încurca. Cred că acest meci ne-a prins bine, e important că nu am pierdut. Cred că finala e cel mai important meci al nostru din acest sezon”, a spus și fundașul Vladimir Screciu.

