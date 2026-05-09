Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”

Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”

Malina Maria Fulga
Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre propunerea unui nou prim-ministru și aspectele care îngreunează formarea unui nou guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Într-o analiză pragmatică, gazetarul Ion Cristoiu a exprimat câteva păreri clare privind numirea unui nou premier și formarea unui nou guvern. Acesta susține că este datoria morală a PSD-ului de a veni cu o primă propunere de premier. Odată ce au dărâmat vechiul guvern și au înlăturat premierul, social-democrații sunt nevoiți să vină cu propria soluție privind această criză politică.

De asemenea, Cristoiu sugerează că această primă propunere a social-democraților nu va avea succes. Ulterior, PNL ar urma să vină cu propria opțiune de premier.

„Deci prima încercare trebuie să fie obligatoriu de la PSD. Ea eșuează și apoi vine rândul… Mi se pare absolut normal, pentru că PSD-ul a provocat criza. Aici au dreptate liberalii. Tu, de când ai doborât guvernul, împreună cu ăla, ai o soluție. Noi am doborât guvernul și apoi vedem.”

Ion Cristoiu: „PSD-ul nu poate să facă guvern”

Cristoiu conturează un tablou necâștigător pentru PSD, deși a reușit să dărâme Guvernul Bolojan. Social-democrații se găsesc în situația paradoxală de a nu putea reconstrui o majoritate favorabilă. Acest fapt este datorat refuzului PNL de a mai colabora în urma moțiunii de cenzură.

„Punctul meu de vedere și un posibil scenariu este acesta. Deci, cred că în momentul în care au dărâmat guvernul, ei trebuie să vină să propună o formulă. Au mers pe varianta că unul de la PNL marți e răsturnat, Bolojan, și propun ei unul. Adică, că PNL-ul renunță. PNL-ul n-a renunțat, situația este că PSD-ul nu poate să facă guvern.”

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe