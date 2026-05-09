Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre propunerea unui nou prim-ministru și aspectele care îngreunează formarea unui nou guvern.

Într-o analiză pragmatică, gazetarul Ion Cristoiu a exprimat câteva păreri clare privind numirea unui nou premier și formarea unui nou guvern. Acesta susține că este datoria morală a PSD-ului de a veni cu o primă propunere de premier. Odată ce au dărâmat vechiul guvern și au înlăturat premierul, social-democrații sunt nevoiți să vină cu propria soluție privind această criză politică.

De asemenea, Cristoiu sugerează că această primă propunere a social-democraților nu va avea succes. Ulterior, PNL ar urma să vină cu propria opțiune de premier.

„Deci prima încercare trebuie să fie obligatoriu de la PSD. Ea eșuează și apoi vine rândul… Mi se pare absolut normal, pentru că PSD-ul a provocat criza. Aici au dreptate liberalii. Tu, de când ai doborât guvernul, împreună cu ăla, ai o soluție. Noi am doborât guvernul și apoi vedem.”

Ion Cristoiu: „PSD-ul nu poate să facă guvern”

Cristoiu conturează un tablou necâștigător pentru PSD, deși a reușit să dărâme Guvernul Bolojan. Social-democrații se găsesc în situația paradoxală de a nu putea reconstrui o majoritate favorabilă. Acest fapt este datorat refuzului PNL de a mai colabora în urma moțiunii de cenzură.