Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025. Sunt vizați toți utilizatorii.

Ce se va întâmpla cu Windows 10 pe 14 octombrie 2025

În data de 14 octombrie 2025, sistemul de operare Windows 10 va înceta să mai primească suport oficial.

Microsoft a decis să scoată „la pensie” Windows 10, iar după 15 octombrie nu va mai furniza update-uri de securitate.

Chiar dacă deții o licență originală sau nu, PC-ul tău va fi expus riscurilor cibernetice.

Decizia are ca scop încurajarea utilizatorilor să migreze spre Windows 11, considerat un sistem de operare mai modern.

Poți să-ți instalezi Windows 11?

Potrivit Microsoft Support, dacă PC-ul tău este eligibil pentru upgrade, vei primi o notificare. Pentru a verifica însă eligibilitatea, poți accesa meniul Start – Setări – Actualizare și securitate – Windows Update și selectează „Verificare Actualizări”.

Interesant este că, pentru cei care nu sunt eligibili, Microsoft recomandă achiziționarea unui PC nou cu Windows 11 preinstalat.

Pentru cei care nu pot trece imediat la Windows 11, există soluția Extended Security Updates (ESU), care oferă protecție suplimentară un an după data „fatidică” 14 octombrie 2025.

Soluția ESU este una plătită, care oferă un nivel minim de protecție fără a fi nevoie să cumperi un calculator nou sau să treci imediat la Windows 11.

Cum îți păstrezi datele după upgrade la Windows 11

Microsoft oferă soluții pentru cei care vor să își păstreze datele și setările.

Până la 14 octombrie 2025, utilizatorii trebuie să verifice dacă PC-ul lor este eligibil pentru Windows 11 și să planifice upgrade-ul.

Cerințele minime de sistem pentru Windows 10 includ un procesor de 1 GHz sau mai rapid, 1 GB de RAM (pentru 32 de biți) sau 2 GB RAM (pentru 64 de biți), un spațiu de stocare de 16 GB (pentru 32 de biți) sau 20 GB (pentru 64 de biți) și o placă video compatibilă cu DirectX 9.

Cerințele minime de sistem pentru Windows 11 includ un procesor pe 64 de biți cu 1 GHz și 2 nuclee, 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, firmware UEFI cu Secure Boot și TPM versiunea 2.0, o placă video compatibilă cu DirectX 12 și WDDM 2.0, și un ecran HD (720p) de peste 9 inci. De asemenea, este necesară o conexiune la internet pentru instalarea inițială a sistemelor Windows 11 Home și Pro.

