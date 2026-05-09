Prima pagină » Actualitate » După Iulian Fota, și Radu Carp acuză Digi24 de existența unor „liste negre” și invitați preferențiali pe post

După Iulian Fota, și Radu Carp acuză Digi24 de existența unor „liste negre” și invitați preferențiali pe post

După Iulian Fota, și Radu Carp acuză Digi24 de existența unor „liste negre” și invitați preferențiali pe post
Radu Carp acuză Digi24 de existența unor „liste negre” și invitați preferențiali / Sursa FOTO: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Digi24 se confruntă cu tot mai multe acuzații formulate în spațiul public privind existența unor „liste negre” și invitați preferențiali chemați să vorbească pe post. După ce fostul consilier prezidențial Iulian Fota a dat tonul dezvăluirilor, profesorul universitar Radu Carp a preluat mesajul și l-a dezvoltat.

Fost om politic și fin cunoscător al actualei clase, Carp a relatat despre cum televiziunea își selectează invitații după criterii netransparente.

Tonul l-a dat Fota

Printre altele, cei de la Digi24 sunt acuzați că marginalizează anumite opinii, anume cele diferite de direcția imprimată de conducerea postului.

Într-o postare pe Facebook, Iulian Fota a povestit ultima sa experiență trăită. El arată că Digi24 l-a interzis deoarece a criticat poziția televiziunii în chestiunea demiterii Guvernului Bolojan:

„Aflu că Digi m-a interzis din nou pe post pentru că le-am reproșat momente de aliniere cu A3 în situații anti-Bolojan. Îmi mențin opinia! Și nu sunt singurul care le-a văzut. Dragă Digi, ai putea învăța ceva toleranță democratică de la A3. Nu de puține ori le-am făcut viața grea în emisiuni și știu că nu le-a plăcut, dar niciodată, repet, niciodată nu m-au interzis pe post”, a scris Fota.

El a făcut referire la poziționările publice avute în chestiunea demiterii fostului premier Ilie Bolojan.

Dezvăluirile profesorului Radu Carp

Postarea lui Iulian Fota a fost preluată de prof. universitar Radu Carp. El a detaliat subiectul povestind propria experiență avută cu Digi24. În context, acesta a arătat cum s-a rupt „relația” pe care o avea cu postul de televiziune:

„Colaborez cu absolut oricine din media dorește să îmi afle opiniile, dar în cazul Digi este o situație bizară”, spune, pe Facebook, Radu Carp. Mai departe, el a relatat cum a fost sunat de producătorii de la Digi, într-o zi de duminică, pentru a participa la o emisiune la ora 21:00. Potrivit relatării sale, unul dintre invitații obișnuiți s-ar fi îmbolnăvit și era nevoie ca locul să fie ocupat.

Prof. Radu Carp descrie situația stânjenitoare apărută în timpul pauzelor publicitare: „Ceilalți invitați, pe care îi cunosc, de altfel, foarte bine, se priveau unul pe altul în pauze, se uitau în tavan sau își priveau pantofii. La final, realizatoarea, realizând penibilul momentului, mi-a mărturisit: «Știți, ei sunt colaboratorii noștri permanenți! Îi plătim. Domnul X s-a îmbolnăvit brusc, așa că de aceea v-am sunat». Devenisem, brusc, din personajul la care apelezi oricând «că e pe gratis», cel care luase temporar locul unui rinocer plătit – dar fără a intra în categoria rinocerilor. Devenisem un rinocer neinițiat în tainele rinocerilor”.

„Din acea seară, Digi nu m-a mai deranjat – presupun datorită situației jenante pe care am descoperit-o. Nici eu nu i-am mai deranjat pe ei. Foarte bine, să opereze în continuare cu «liste negre» și «liste albe», așa se face jurnalism de calitate în România”, a închis subiectul prof. Radu Carp.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, susține că postul Digi24 i-a interzis prezența pe post. Care ar fi motivul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele înlocuitorilor miniștrilor PSD. Prim-ministrul preia Ministerul Energiei. Cum și-au împărțit USR și PNL portofoliile

Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România. „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”

În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan. „Îi doresc președintelui somn bun”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe