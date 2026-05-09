După Iulian Fota, și Radu Carp acuză Digi24 de existența unor „liste negre” și invitați preferențiali pe post

Digi24 se confruntă cu tot mai multe acuzații formulate în spațiul public privind existența unor „liste negre” și invitați preferențiali chemați să vorbească pe post. După ce fostul consilier prezidențial Iulian Fota a dat tonul dezvăluirilor, profesorul universitar Radu Carp a preluat mesajul și l-a dezvoltat.

Fost om politic și fin cunoscător al actualei clase, Carp a relatat despre cum televiziunea își selectează invitații după criterii netransparente.

Tonul l-a dat Fota

Printre altele, cei de la Digi24 sunt acuzați că marginalizează anumite opinii, anume cele diferite de direcția imprimată de conducerea postului.

Într-o postare pe Facebook, Iulian Fota a povestit ultima sa experiență trăită. El arată că Digi24 l-a interzis deoarece a criticat poziția televiziunii în chestiunea demiterii Guvernului Bolojan:

„Aflu că Digi m-a interzis din nou pe post pentru că le-am reproșat momente de aliniere cu A3 în situații anti-Bolojan. Îmi mențin opinia! Și nu sunt singurul care le-a văzut. Dragă Digi, ai putea învăța ceva toleranță democratică de la A3. Nu de puține ori le-am făcut viața grea în emisiuni și știu că nu le-a plăcut, dar niciodată, repet, niciodată nu m-au interzis pe post”, a scris Fota.

El a făcut referire la poziționările publice avute în chestiunea demiterii fostului premier Ilie Bolojan.

Dezvăluirile profesorului Radu Carp

Postarea lui Iulian Fota a fost preluată de prof. universitar Radu Carp. El a detaliat subiectul povestind propria experiență avută cu Digi24. În context, acesta a arătat cum s-a rupt „relația” pe care o avea cu postul de televiziune:

„Colaborez cu absolut oricine din media dorește să îmi afle opiniile, dar în cazul Digi este o situație bizară”, spune, pe Facebook, Radu Carp. Mai departe, el a relatat cum a fost sunat de producătorii de la Digi, într-o zi de duminică, pentru a participa la o emisiune la ora 21:00. Potrivit relatării sale, unul dintre invitații obișnuiți s-ar fi îmbolnăvit și era nevoie ca locul să fie ocupat.

Prof. Radu Carp descrie situația stânjenitoare apărută în timpul pauzelor publicitare: „Ceilalți invitați, pe care îi cunosc, de altfel, foarte bine, se priveau unul pe altul în pauze, se uitau în tavan sau își priveau pantofii. La final, realizatoarea, realizând penibilul momentului, mi-a mărturisit: «Știți, ei sunt colaboratorii noștri permanenți! Îi plătim. Domnul X s-a îmbolnăvit brusc, așa că de aceea v-am sunat». Devenisem, brusc, din personajul la care apelezi oricând «că e pe gratis», cel care luase temporar locul unui rinocer plătit – dar fără a intra în categoria rinocerilor. Devenisem un rinocer neinițiat în tainele rinocerilor”.

„Din acea seară, Digi nu m-a mai deranjat – presupun datorită situației jenante pe care am descoperit-o. Nici eu nu i-am mai deranjat pe ei. Foarte bine, să opereze în continuare cu «liste negre» și «liste albe», așa se face jurnalism de calitate în România”, a închis subiectul prof. Radu Carp.

