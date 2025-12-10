Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 27,493 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2025, în creștere cu 1% față de intervalul similar din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut mai alert decât importurile, însă dezechilibrul comercial rămâne ridicat.

Deficitul comercial al României (FOB/CIF) a înregistrat o creștere de 275,7 milioane de euro în primele zece luni ale anului 2025, ajungând la 27,493 miliarde de euro, conform datelor oficiale publicate de INS.

În aceeași perioadă, exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde de euro, în creștere cu 4,3% față de perioada ianuarie – octombrie 2024, în timp ce importurile CIF au ajuns la 108,547 miliarde de euro, cu un avans de 3,4%.

Peste 70% din comerțul României se face cu statele UE

Potrivit statisticilor, în intervalul 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de mașini și echipamente de transport 46,5% la export și 36,6% la import, potrivit Agerpres.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri s-a ridicat la 58,051 miliarde de euro la exporturi și 78,399 miliarde de euro la importuri, ceea ce reprezintă 71,6% din total exporturi și 72,2% din total importuri.

În același timp, schimburile extra-UE27 au totalizat 23,002 miliarde de euro la exporturi și 30,147 miliarde de euro la importuri, echivalentul a 28,4% din exporturi și 27,8% din importuri.

Numai în luna octombrie 2025, exporturile României au însumat 8,874 miliarde de euro, iar importurile au fost de 11,879 miliarde de euro, rezultând un deficit lunar de 3,005 miliarde de euro.

Comparativ cu octombrie 2024, exporturile au crescut cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%.