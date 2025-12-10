Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri

10 dec. 2025, 11:40, Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a remizat în ultima etapă cu Dinamo, scor 0-0, însă pentru campioana României urmează un meci în grupa din Europa League, cu Feyenoord, joi, de la ora 22:00.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri: ce povești senzaționale are din perioada roș-albastră

Invitatul special de astăzi este Adrian Voicu, fostul ofițer de presă de la FCSB, care în prezent este cunoscut pentru emisiunea Fiță cu Adiță. Alături de noi în studio va fi și Robert Panduru, cel care a lucrat cu Adrian Voicu la Tunari.

Vom analiza împreună și ultimele transferuri făcute de FCSB, dar și ce jucători ar mai trebui să vină la campioana României.

În plus, vom afla povești senzaționale din perioada în care Adrian Voicu a fost ofițer de presă la FCSB, tot în perioada în care Gigi Becali era la conducere.

Cu ce fotbaliști a rămas în legătură, pe cine a protejat în perioada roș-albastră, dar și care e secretul show-ului Fiță cu Adiță vom afla în această seară, de la ora 18:00, la EXCLUSIV FCSB.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Recomandarea video

Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
POLITICĂ O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
EXTERNE Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
VIDEO Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
11:36
Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
POLITICĂ AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură
11:34
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură

Cele mai noi