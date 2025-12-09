Prima pagină » Economie » Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”

Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”

Mihai Tănase
09 dec. 2025, 11:23, Economie
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
Foto: Profimedia images

Majorarea TVA în România a afectat serios profitul grupului Jumbo, iar costurile vor fi transferate în prețuri „mai târziu”, avertizează fondatorul retailerului grec, Apostolos Vakakis. El a sugerat că grupul Jumbo ar putea lua în calcul inclusiv frânarea investițiilor în România.

Majorarea cotei standard de TVA în România, implementată în luna august, a avut un impact direct asupra profitabilității grupului Jumbo, iar scumpirile vor fi transferate în cele din urmă către consumatori. Anunțul a fost făcut de Apostolos Vakakis, fondatorul, președintele și cel mai mare acționar al retailerului grec de jucării.

Creșterea TVA a fost inițial absorbită de companie pentru a menține competitivitatea și „relația unică preț-valoare recunoscută de consumatori”, după cum transmitea grupul în luna octombrie. Totuși, Vakakis a explicat ulterior că majorarea taxei a afectat cu aproximativ 10% marja brută a grupului în primul semestru.

„Pe lângă asta, au realiniat diversele cote de TVA la produse în defavoarea consumatorului. De ce au făcut asta? Să sperăm că știu ce fac. Doar această măsură ne-a afectat marja brută, toate celelalte lucruri fiind egale”, a spus Vakakis, potrivit Profit.ro.

Scumpirile vor fi transferate în prețuri, „mai târziu”

Întrebat de ce Jumbo nu a transferat imediat costurile către clienți, acesta a explicat că, inevitabil, toate costurile vor ajunge inevitabil în prețuri.

„Pinguinii care sar primii în apă sunt primii mâncați de balene. Odată ce balenele sunt sătule, atunci, desigur, pinguinii ca noi vor sări și ei în apă, dar mai târziu. Nu avem niciun fel de eroism în această privință”, a declarat Vakakis.

„Dacă cineva sugerează că ar trebui să ne ajustăm în sus flexibilitatea într-un mediu care nu a consolidat dezvoltările recente din România, nu este un sfat bun. Să aveți în vedere că avem o marjă brută foarte mare, da? Lăcomia poate avea consecințe costisitoare. Mai bine să fii prost decât să-ți pară rău”, le-a transmis Vakakis investitorilor.

Acesta a precizat că intrarea unor mari retaileri pe piața românească, precum lanțul olandez de discount Action, nu afectează deocamdată poziția Jumbo, având în vedere dimensiunea relativ redusă a grupului în România.

În același timp, Vakakis a făcut referire și la contextul politic: „Am avut anunțul în România despre modificarea TVA, despre restricționarea finanțării și restul. S-a întâmplat să fiu în România. Am auzit că următorul prim-ministru, de stânga, va recupera TVA și va distribui bani oamenilor și lucruri de genul acesta. Bine, nu acordăm prea multă atenție la ce spun oamenii”.

Jumbo ia în calcul frânarea investițiilor în România

Deși subliniază că Jumbo „este în România pentru a rămâne”, șeful grupului a recunoscut că ritmul de expansiune ar putea fi încetinit temporar.

„Într-o țară precum România, are practic mai mult sens să avansăm puțin mai lent, deoarece există multe probleme inerente pe termen scurt în țară”, a explicat acesta.

În schimb, grupul ia în calcul achiziția unor spații comerciale în care funcționează deja magazine Jumbo.

„Nu lăsăm nicio oportunitate să treacă, dacă unul dintre magazinele închiriate ni se oferă la un preț rezonabil”, a precizat Vakakis.

Potrivit strategiei anunțate anterior, Jumbo vizează dublarea rețelei de magazine din România în următorii opt ani. Vânzările au stagnat în septembrie, dar au revenit pe creștere în octombrie, cu un avans de 2,5% față de aceeași lună din 2024, iar în noiembrie au crescut cu aproximativ 6%.

România este cea mai mare piață pentru Jumbo în afara Greciei, cu 20 de magazine deschise: cinci în București-Ilfov, câte două în Oradea și Timișoara și câte unul în Arad, Ploiești, Pitești, Constanța, Suceava, Bacău, Brăila, Brașov, Craiova, Sibiu și Iași. Compania operează și magazinul online e-jumbo.ro.

Grupul pregătește deschiderea a două noi magazine, la Baia Mare și Cluj, primul urmând să fie inaugurat cel din Baia Mare.

La nivel internațional, Jumbo operează 89 de magazine în Grecia, România, Bulgaria și Cipru, și alte 42 prin parteneriate în Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia, Muntenegru și Israel.

Vânzările grupului au crescut cu 6% în noiembrie și cu aproximativ 8% după primele 11 luni ale anului, comparativ cu 2024.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
18:20, 07 Dec 2025
Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
17:49, 07 Dec 2025
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
ECONOMIE Proiectul aurifer de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei a fost vândut canadienilor. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului
07:44, 01 Dec 2025
Proiectul aurifer de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei a fost vândut canadienilor. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului
ECONOMIE Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
18:31, 30 Nov 2025
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
18:51, 29 Nov 2025
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
ULTIMA ORĂ 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
13:51
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

Cele mai noi