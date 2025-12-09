Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”

Majorarea TVA în România a afectat serios profitul grupului Jumbo, iar costurile vor fi transferate în prețuri „mai târziu”, avertizează fondatorul retailerului grec, Apostolos Vakakis. El a sugerat că grupul Jumbo ar putea lua în calcul inclusiv frânarea investițiilor în România.

Majorarea cotei standard de TVA în România, implementată în luna august, a avut un impact direct asupra profitabilității grupului Jumbo, iar scumpirile vor fi transferate în cele din urmă către consumatori. Anunțul a fost făcut de Apostolos Vakakis, fondatorul, președintele și cel mai mare acționar al retailerului grec de jucării.

Creșterea TVA a fost inițial absorbită de companie pentru a menține competitivitatea și „relația unică preț-valoare recunoscută de consumatori”, după cum transmitea grupul în luna octombrie. Totuși, Vakakis a explicat ulterior că majorarea taxei a afectat cu aproximativ 10% marja brută a grupului în primul semestru.

„Pe lângă asta, au realiniat diversele cote de TVA la produse în defavoarea consumatorului. De ce au făcut asta? Să sperăm că știu ce fac. Doar această măsură ne-a afectat marja brută, toate celelalte lucruri fiind egale”, a spus Vakakis, potrivit Profit.ro.

Scumpirile vor fi transferate în prețuri, „mai târziu”

Întrebat de ce Jumbo nu a transferat imediat costurile către clienți, acesta a explicat că, inevitabil, toate costurile vor ajunge inevitabil în prețuri.

„Pinguinii care sar primii în apă sunt primii mâncați de balene. Odată ce balenele sunt sătule, atunci, desigur, pinguinii ca noi vor sări și ei în apă, dar mai târziu. Nu avem niciun fel de eroism în această privință”, a declarat Vakakis. „Dacă cineva sugerează că ar trebui să ne ajustăm în sus flexibilitatea într-un mediu care nu a consolidat dezvoltările recente din România, nu este un sfat bun. Să aveți în vedere că avem o marjă brută foarte mare, da? Lăcomia poate avea consecințe costisitoare. Mai bine să fii prost decât să-ți pară rău”, le-a transmis Vakakis investitorilor.

Acesta a precizat că intrarea unor mari retaileri pe piața românească, precum lanțul olandez de discount Action, nu afectează deocamdată poziția Jumbo, având în vedere dimensiunea relativ redusă a grupului în România.

În același timp, Vakakis a făcut referire și la contextul politic: „Am avut anunțul în România despre modificarea TVA, despre restricționarea finanțării și restul. S-a întâmplat să fiu în România. Am auzit că următorul prim-ministru, de stânga, va recupera TVA și va distribui bani oamenilor și lucruri de genul acesta. Bine, nu acordăm prea multă atenție la ce spun oamenii”.

Jumbo ia în calcul frânarea investițiilor în România

Deși subliniază că Jumbo „este în România pentru a rămâne”, șeful grupului a recunoscut că ritmul de expansiune ar putea fi încetinit temporar.

„Într-o țară precum România, are practic mai mult sens să avansăm puțin mai lent, deoarece există multe probleme inerente pe termen scurt în țară”, a explicat acesta.

În schimb, grupul ia în calcul achiziția unor spații comerciale în care funcționează deja magazine Jumbo.

„Nu lăsăm nicio oportunitate să treacă, dacă unul dintre magazinele închiriate ni se oferă la un preț rezonabil”, a precizat Vakakis.

Potrivit strategiei anunțate anterior, Jumbo vizează dublarea rețelei de magazine din România în următorii opt ani. Vânzările au stagnat în septembrie, dar au revenit pe creștere în octombrie, cu un avans de 2,5% față de aceeași lună din 2024, iar în noiembrie au crescut cu aproximativ 6%.

România este cea mai mare piață pentru Jumbo în afara Greciei, cu 20 de magazine deschise: cinci în București-Ilfov, câte două în Oradea și Timișoara și câte unul în Arad, Ploiești, Pitești, Constanța, Suceava, Bacău, Brăila, Brașov, Craiova, Sibiu și Iași. Compania operează și magazinul online e-jumbo.ro.

Grupul pregătește deschiderea a două noi magazine, la Baia Mare și Cluj, primul urmând să fie inaugurat cel din Baia Mare.

La nivel internațional, Jumbo operează 89 de magazine în Grecia, România, Bulgaria și Cipru, și alte 42 prin parteneriate în Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia, Muntenegru și Israel.

Vânzările grupului au crescut cu 6% în noiembrie și cu aproximativ 8% după primele 11 luni ale anului, comparativ cu 2024.