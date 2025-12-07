Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere

Români, vi se mai pregătește ceva! Guvernul Bolojan pregătește două Ordonanțe de Urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026. Surse oficiale au precizat pentru Gândul că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an. Sursele citate au mai precizat că săptămâna viitoare – cel mai probabil miercuri, 10 decembrie – va avea loc o ședință în care se va discuta despre salariul minim din România.

Cuvintele de ordine în Guvernul Bolojan: „Disciplină și ochii la cheltuieli”

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă că ”pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem.”

„În condiții normale, nu trebuie să crească taxele anul viitor, adică disciplină și ochii la cheltuieli”, au mai precizat sursele citate, în legătură cu deviza Guvermului Bolojan.

Anunț în legătură cu bugetul pe 2026

Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan.

Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne „lungim” cu el până în ianuarie anul viitor.

Deși Comisia Europeană a anunțat că economia României ar urma să crească cu 1,1% în 2026, Bolojan spune că există posibilitatea ca bugetul pe anul viitor să nu fie închis. Dacă bugetul de stat nu e adoptat până la 1 ianuarie, instituțiile de stat trebuie să funcționeze cu o fracțiune de 1/12 din bugetul de anul trecut.

Surse foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: