Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a exclus din partid pe deputatul Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce acesta fusese desemnat lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Politiciana a fost în centrul mai multor episoade controversate de când formațiunea politică a intrat în Parlament.

Decizia POT a fost anunțată printr-un comunicat de presă transmis joi și are efect imediat.

POT susține că Răzvan Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT

Potrivit conducerii formațiunii, măsura vine în urma „analizării mai multor situații care au arătat că domnul Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”. Comunicatul menționează că partidul a identificat o serie de nereguli în activitatea deputatului, inclusiv lipsa implicării în campania electorală pentru București, neplata cotizației timp de mai multe luni, precum și absența sprijinului în activitatea internă a partidului.

În plus, Chiriță este acuzat că nu ar fi informat conducerea cu privire la situații care ar putea influența activitatea formațiunii. În opinia conducerii partidului, aceste comportamente „nu sunt compatibile cu valorile și regulile” sale. Reprezentanții POT mai precizează că Răzvan Mirel Chiriță își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne.

O decizie surprinzătoare în sânul partidului care se laudă că promovează oameni tineri

În urmă cu doar o lună, Anamaria Gavrilă îl numea lider al grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților. Astfel, pe 5 noiembrie, șefa POT își exprima „bucuria și încrederea” că Răzvan Mirel Chiriță va continua construcția internă a grupului din Parlament. În mesajul publicat la acel moment, politiciana observa că formațiunea a reușit, în doar 10 luni, să construiască un grup parlamentar funcțional.

Mai mult, lidera suveranistă preciza că vrea să se axeze pe dezvoltarea partidului în teritoriu, iar Chiriță ar fi urmat să conducă activitatea parlamentară. Declarațiile din noiembrie indicau o colaborare strânsă și o încredere politică solidă între cei doi. Președinta POT afirma că formațiunea are ca obiectiv promovarea oamenilor noi în politică, fără membri din partidele vechi, și evidenția implicarea lui Chiriță în dezvoltarea grupului parlamentar.

