Proiectul minier de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei, vândut în Canada. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului

01 dec. 2025, 07:44, Actualitate
Proiectul minier de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei, vândut în Canada. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului
Proiectul minier de la Certej, evaluat la 9 miliarde de lei, vândut în Canada / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Envato

Societatea canadiană Eldorado Gold a încheiat procesul de vânzare a proiectului minier de la Certej, din județul Hunedoara. Suma totală pentru care s-a făcut afacerea nu depășește 30 de milioane de dolari, scrie profit.ro, asta deși producția potențială rezultată din eventuala exploatare a zăcământului auro-argentifer a fost evaluată oficial, în 2024, la o valoare de 9 miliarde de lei.

Noul proprietar al  aurului românesc de la Certej este compania canadiană Varvara Development Group Ltd, listată pe Bursa din Toronto.

Povestea din spatele Varvara Development Group Ltd

Nume nou în branșă, Varvara Development Group Ltd are în echipa managerială și în Consiliul de Administrație câteva personaje cu rezonanță semnificativă în România, potrivit sursei citate.

Varvara Development Group Ltd este o entitate juridică listată pe Bursa din Toronto, în trecut firma având denumirea O Rei Resources Corp.

„Compania și-a schimbat numele din O Rei Resources Corp. în Varvara Development Group Ltd. pentru a reflecta mai bine noua sa activitate: dezvoltarea sigură și durabilă a activelor miniere din România, utilizând o abordare fără cianuri. Varvara este forma românească a sfântului protector al minerilor”, a transmis noul proprietar al proiectului de la Certej, pe 28 noiembrie.

Cel mai mare acționar al firmei canadiene este societatea britanică Gorilleao Advisers Ltd, cu peste 26% din capital. Conform registrului comercial din UK, în spatele companiei s-ar afla antreprenorul minier australian Dan Myers, președinte executiv, CEO și acționar semnificativ al unei alte companii canadiene de minerit – Foran Mining Corporation. El se prezintă drept „un lider recunoscut în mineritul neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu un angajament ferm de responsabilitate față de mediu și de integrare în comunitate”.

Trebuie spus că proiectul celor de la Foran Mining, de extracție de cupru și zinc de la McIlvenna Bay, din Canada, a fost declarat, recent, de autoritățile de la Ottawa „de importanță și semnificație națională”. Ajuns abia în fază de construcție, proiectul a necesitat doar până în prezent investiții de peste 1,2 miliarde dolari.

Johan Meyer revine în România

Ca partener în proiectul de la Certej va veni și G Mining Services, din grupul G Mining Ventures, o altă companie canadiană de dezvoltare și inginerie minieră. Președintele G Mining Services este Mathieu Gignac, care se află printre administratorii Varvara Development Group.

Tot ca administrator îl regăsim și pe Johan Meyer, care a stat aproape 9 ani  (noiembrie 2016 – iunie 2025) în funcția de CEO al Franklin Templeton Romania și a fost manager de portofoliu al Fondului Proprietatea.

Un alt personaj cu legături cu România propus în Consiliul de Administrație al Varvara Development Group este Mark Beacom, directorul general al Black Sea Oil&Gas (BSOG), principalul concesionar și operatorul exploatării offshore de gaze naturale Midia, din Marea Neagră.

O altă propunere pentru C.A. este Andrew Noble, cinci ani ambasador al Marii Britanii în România (2018-2023). „Vine cu o înțelegere nuanțată a riscului politic, a contactului cu părțile interesate și a mediilor de reglementare de pe piețele emergente europene”, potrivit celor de la Varvara Development Group. Pe site-ul companiei, Noble este trecut, deja, ca director de afaceri publice.

Legătura colosului BlackRock cu proiectul Certej

Profit.ro mai scrie că afacerea prin care Varvara Development Group a preluat proiectul minier de la Certej s-a făcut după plata unui avans în valoare de 4,5 milioane dolari către Eldorado Gold. Suma a fost convertită în acțiuni la Varvara Development Group, iar Eldorado deține acum circa 17% din capitalul cumpărătorului.

Trebuie spus că printre acționarii semnificativi ai Eldorado se numără și gigantul american de asset management BlackRock, unul dintre cele mai puternice fonduri de pe mapamond.

Conform înțelegerii finale, restul banilor până la suma totală de 30 milioane dolari vor fi plătiți astfel: 3,5 milioane dolari la prelungirea licenței miniere a proiectului de către autoritățile din România, 10 milioane dolari la demararea producției comerciale și 12 milioane dolari la un an de la startul producției.

Mai au românii vreun rol în exploatarea aurului?

Pentru exploatarea perimetrului cu zăcăminte de aur, argint și andezit de la Certej a fost acordată o licență de concesiune firmei Deva Gold SA. Acționar majoritar în această societate cu nume românesc este Eldorado Gold Romania BV, cu peste 80%. Ceilalți acționari ai concesionarului sunt compania minieră de stat Minvest SA (19,25%) și firma clujeană de construcții Cartel BAU SA (0,25%).

În decembrie 2024, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a inițiat un proiect de hotărâre de guvern de aprobare a prelungirii până în 2030 a licenței de exploatare de la Certej, însă HG-ul nu a fost adoptată până în prezent.

Pe cale de consecință, scrie profit.ro, Deva Gold a dat în judecată ANRMPSG și Guvernul, solicitând instanței să oblige pârâtele să prelungească licența. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru luna ianuarie 2026.

