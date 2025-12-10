Noi imagini de pe rețelele de socializare chineze, din data de 8 decembrie, arată elicoptere de atac Z-10ME care zboară înarmate cu ceea ce par a fi rachete de precizie CM-502KG. Această asociere sugerează o schimbare în cadrul Forțelor Terestre ale Chinei către opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, ceea ce ar putea complica planificarea amenințărilor regionale, notează Army Recognition.

În data de 8 decembrie 2025, noi imagini care circulau pe rețelele de socializare chineze arătau elicoptere de atac Z-10 ME care zburau cu o configurație de rachete aer-sol nemaivăzută până acum.

Elicopterele Z-10ME , despre care se crede că aparțin unei unități identificate drept Brigada 76 Aviație a Armatei, transportau rachete verzi, av ând dimensiunile și configurația similare cu cele ale elicopterului CM-502KG.

cea mai clară indicație Această apariție oferăde p ân ă acum că familia CM-502KG este integrată pe principalul elicopter de atac al Chinei, schimb ând semnificativ aria de angajare.

Dezvoltarea este relevant ă, deoarece sugerează o trecere de la armele antitanc tradiționale, cu rază scurtă de acțiune, la opțiuni de atac de precizie, cu rază mai lungă de acțiune, în cadrul unit ăților de aviație ale Forțelor Terestre ale Chinei.

„Împerecherea dintre Z-10ME și CM-502KG semnalează o evoluție importantă a capacităților de atac terestre ale Chinei”, avertizează Army Recognition.

CM-502KG poate fi echipată cu diferite focoase

Racheta CM-502KG este comercializată ca o armă aer-sol ușoară, destinată dronelor medii și mari, precum și aeronavelor cu pilot.

Cu o greutate de aproximativ 40 kg și o lungime de aproximativ 1,49 m, poate fi transportată în mai multe runde pe un singur punct de ancorare, ceea ce o face potrivit ă pentru platforme compacte precum Z-10ME , fără a penaliza puternic sarcina utilă sau rezistența.

Racheta utilizează o „coloană vertebrală” de navigație inerțială și prin satelit, combinată cu o legătură de date și căutătoare interschimbabile, inclusiv opțiuni de televiziune, imagistică infraroșie și laser semi-activ.

Cu o rază efectivă maximă declarată de p ân ă la aproximativ 25 km și o eroare circulară probabilă de ordinul a unu p ân ă la trei metri, atunci c ând se utilizeaz ă un căutător terminal, sistemul este conceput să lovească ținte tactice mici și de mare valoare, mai degrabă dec ât s ă producă efecte de suprafață.

Materialele promoționale chinezești indică faptul că racheta CM-502KG poate fi echipată cu diferite focoase, în special o opțiune de fragmentare a exploziilor pentru ținte vulnerabile și o versiune semi-perforantă pentru vehicule, adăposturi întărite sau nave mici.

„Masa focosului de aproximativ 11 kg este modestă în comparație cu munițiile mai mari, dar combinația dintre precizie, căutări modulare și distanță de distanțare îl face potrivit pentru atacarea siturilor radar, a lansatoarelor de rachete, a aeronavelor parcate, a nodurilor logistice sau a ambarcațiunilor de atac rapid de-a lungul coastelor și râurilor”, mai notează Army Recognition.

Imaginile recente sugerează că elicopterele Z-10ME pot transporta mai multe dintre aceste rachete pe suporturi de lansare dedicate, completând sau înlocuind parțial rachetele laser semiactive mai vechi de tip KD-9/10, a căror rază efectivă de acțiune a fost în general estimată la aproximativ opt kilometri.

Efecte la nivel strategic și operațional

Din punct de vedere strategic și operațional, echiparea unităților de aviație ale armatei cu arme din clasa CM-502KG îmbunătățește semnificativ capacitatea PLA de a efectua atacuri la distanță în medii complexe.

Un elicopter Z-10ME care operează din spatele acoperirii terenului poate ataca ținte aflate dincolo de raza de acțiune a majorității sistemelor de apărare aeriană portabile și cu rază scurtă de acțiune, în special atunci când este susținut de drone, echipe de recunoaștere terestră sau rețele de comandă și control de nivel superior.

Această abordare reflectă obiectivul mai larg al Chinei de a integra senzori și dispozitive de tragere în diferite ramuri de servicii, permițând elicopterelor să funcționeze ca noduri conectate în cadrul unui lanț extins de atacuri, mai degrabă decât ca active independente limitate la linia frontului.

Pentru potențialii adversari, această evoluție crește provocarea de a apăra activele critice, cum ar fi posturile de comandă, pozițiile de artilerie și centrele logistice, care odinioară erau relativ izolate de amenințările transportate de elicoptere.

Efecte la nivel geopolitic : „ C oncurează cu soluțiile occidentale și rusești ”

La nivel geopolitic, apariția modelului CM-502KG pe Z-10ME are implicații și pentru piețele de export.

Z-10ME a fost promovat la nivel internațional ca un candidat viabil în ceea ce privește elicopterele de atac destinate partenerilor din Asia, Orientul Mijlociu și Africa.

Demonstrarea compatibilității cu o familie internă de rachete de precizie oferă Beijingului un pachet integrat „aeronavă plus arme” care concurează cu soluțiile occidentale și rusești, reducând în același timp dependența de munițiile străine.

„Pentru statele interesate de capacități de stand-off eficiente din punct de vedere al costurilor, dar care se confruntă cu restricții privind transferurile de arme occidentale, un Z-10ME echipat cu rachete de tip CM-502KG ar putea deveni o alternativă atractivă, schimbând potențial echilibrul de influență pe anumite piețe regionale de arme”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – Army Recognition

RECOMANDAREA AUTORULUI: