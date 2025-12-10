Orașele în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025

Iată un top al orașelor în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025. Multe dintre centrele urbane românești au îmbrăcat haine de sărbătoare – brazii „tronează” în zonele centrale, decorațiunile luminează, iar localnicii și turiștii se pot bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă. Totuși, o astfel de vizită prin târgurile de iarnă nu este tocmai ieftină, arată CANCAN.

Indiferent de mărimea orașului, autoritățile locale au decis amenajarea unor târguri de Crăciun unde localnicii și turiștii se pot înfrupta din bunătăți culinare, băuturi calde sau pot achiziționa cadouri. În multe centre urbane s-a instalat atmosfera festivă încă de la jumătatea lunii noiembrie, iar vizitatorii se pot fotografia printre decorațiuni și pot lua parte la activități interactive.

Unde sunt cele mai ieftine și scumpe târguri de Crăciun din România

Totuși, o vizită prin târgurile de Crăciun ar putea fi costisitoare. Pentru a intra în atmosfera de sărbătoare și pentru a-și potoli poftele culinare, vizitatorii trebuie să bage adânc mâna în buzunar.

Potrivit sursei citate, târgul de Crăciun cu produse mai ieftine s-ar afla la Alba Iulia, la Cetatea Alba Carolina. Aici, localnicii și turiștii au ocazia să se bucure de câteva produse tradiționale la un preț mai „prietenos” cu bugetul propriu. De pildă, un pahar de vin costă între 13-17 lei. O ciocolată caldă costă între 12 și 17 lei. Cei care doresc să se înfrupte dintr-o porție de sărmăluțe cu mămăligă plătesc între 25 – 35 de lei.

Apoi, topul este continuat de Târgul de Crăciun din Constanța, din parcul Oleg Danovski. Un pahar cu vin fiert costă între 14-18 lei, iar un Kurtos Kalacs costă între 25-35 de lei. Același preț este perceput și în cazul unei porții de sărmăluțe cu mămăligă. Pentru o ciocolată caldă, vizitatorii plătesc între 14 și 18 lei.

