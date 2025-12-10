Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători

Un tată român de 44 de ani, rezident la Ancona, Italia, a ajuns să aibă în cont doar 7 euro și 86 de cenți, și să fie strivit de datorii de peste o jumătate de milion de euro.

Cu toate acestea însă, chiar în luna decembrie 2025, viața sa a primit însă o șansă de restart printr-o decizie a Tribunalului din Ancona. Judecătorii au decis însă să îl „salveze de la sărăcia absoluută”, fără să-l condamne la excludere socială.

Românul, căsătorit și tată a unei fetițe, a acumulat datoria de 517.665 de euro, după ce clientul principal al firmei sale a dat faliment, obligându-l să își închidă activitatea în 2012 și lăsându-l cu „creanțe de valoare semnificativă” pierdute.

De atunci, datoria a crescut în fiecare an, în timp ce el a rămas cu un salariu modest de muncitor pe perioadă determinată și o singură posesie: o mașină Lancia Y din 2001.

Prezentat în fața organismului de gestionare a crizelor de îndatorare, românul a obținut de la Tribunal lichidarea controlată a bunurilor. Judecătorii au calculat că familia are nevoie de suma de 1.535 de euro pe lună pentru a nu cădea în „sărăcie absolută”.

Tot ce depășește această sumă, circa 500 de euro lunar, va fi plătit creditorilor timp de trei ani. Iar mașina nu va fi vândută. Instanța a considerat că este „necesară pentru a duce fetița la școală, pentru a merge la muncă și pentru a nu se izola”.

Creditorii au acum 90 de zile ca să–și depună cererile, iar un lichidator va administra situația.

