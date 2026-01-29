Prima pagină » Economie » Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți

Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți

Mihai Tănase
29 ian. 2026, 08:18, Economie
Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți
Rusia a ordonat închiderea conductei prin care România importă petrol din Kazahstan

Luna februarie aduce o situație fără precedent pentru piața carburanților din România, după ce două dintre cele trei rafinării ale țării vor fi oprite simultan. Ministerul Energiei susține că riscul de penurile în piață nu este luat în calcul, întrucât piața va avea suficientă benzină și motorină, prin stocuri și importuri.

Două dintre cele trei rafinării din România vor fi oprite în luna februarie, afectând aproximativ 70% din capacitatea de rafinare. Este vorba despre rafinăria Petromidia, aflată într-o revizie generală anunțată din timp, și rafinăria Petrotel Lukoil, care se află în mentenanță și are un viitor incert, în contextul sancțiunilor internaționale aplicate companiilor rusești, scrie Economedia.ro.

Împreună, cele două unități asigură aproximativ 70% din capacitatea națională de rafinare pentru benzină și motorină, capacitate de care România va fi lipsită temporar în luna februarie. Singura rafinărie care va rămâne operațională este Petrom Brazi, deținută de OMV Petrom.

Poziția Ministerului Energiei

Ministerul Energiei, contactat de jurnaliștii Economedia, transmite că, în acest moment, nu există motive de îngrijorare și că piața carburanților rămâne stabilă.

„Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, atât din perspectiva aprovizionării, cât și a accesului la produse petroliere”, precizează instituția.

Potrivit autorităților, stocurile existente pot acoperi consumul intern pentru cel puțin o lună, urmând ca necesarul suplimentar să fie asigurat prin importuri.

„În contextul opririi activității Rafinăriei Petrotel-Lukoil, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit, Ministerul Energiei a solicitat principalilor operatori economici din sectorul petrolier informații privind capacitatea de acoperire a consumului intern de carburanți, fie din producția proprie, fie prin importuri de la furnizori care nu se află pe listele de sancțiuni internaționale și cu produse a căror origine nu face obiectul acestor sancțiuni.

Răspunsurile primite confirmă faptul că aprovizionarea pieței interne poate fi asigurată fără disfuncționalități, prin producția internă și prin suplimentarea importurilor.

În ceea ce privește revizia programată a rafinăriei Rompetrol, compania a comunicat că, pe întreaga durată a acesteia, își va onora integral obligațiile contractuale. Livrările de produse petroliere către clienți vor fi realizate din stocurile proprii constituite, precum și cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

Oprirea tehnologică reprezintă o etapă necesară pentru funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a instalațiilor din rafinărie și este parte integrantă a strategiei generale a grupului, care prevede un calendar bine definit de mentenanță, cu revizii generale efectuate la intervale de patru ani și opriri tehnologice programate la fiecare doi ani”, arată Ministerul Energiei.

De unde importăm petrol

Autoritățile subliniază că importurile de carburanți sau petrol nu pot proveni din Federația Rusă. Începând cu 21 ianuarie, conform Regulamentului (UE) 2025/1494, este interzisă achiziționarea, importul sau transferul în Uniunea Europeană al produselor petroliere obținute din țiței cu origine rusească. Verificarea provenienței mărfurilor revine Autoritatea Națională a Vămilor.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro arată că, în contextul embargoului impus Rusiei, comercianții români de carburanți se orientează tot mai mult către furnizori din Orientul Mijlociu. Cantități importante de motorină ajung în Constanța din Oman, iar pentru prima dată apare și Bahrainul ca sursă de aprovizionare.

România dispune de cea mai mare capacitate de rafinare din regiune, cu cele trei rafinării ale sale, însă apelează constant și la importuri pentru echilibrarea pieței. Totodată, România este principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova.

Recomandarea autorului

Presiunea fiscală lovește Rompetrol. Grupul ia în calcul oprirea rafinăriilor Petromidia și Vega din februarie. Petrobrazi, singura unitate activă

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh
14:43
Cât ai putea plăti la factura la gaze de la 1 aprilie 2026, dacă va fi eliminată plafonarea de 0,31 lei/kWh
ECONOMIE Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive
08:40
Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive
ECONOMIE Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
07:35
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
CONSTRUCȚII Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
14:35, 27 Jan 2026
Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
ECONOMIE Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt
14:13, 27 Jan 2026
Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt
ECONOMIE Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
09:34, 26 Jan 2026
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
În anul 2026, turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene, avertizează experții
SPORT Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
07:36
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
METEO Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
07:25
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE 29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
07:15
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
07:00
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
EXCLUSIV Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
07:00
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
ACTUALITATE Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state
06:30
Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state

Cele mai noi

Trimite acest link pe