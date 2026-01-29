Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți

Luna februarie aduce o situație fără precedent pentru piața carburanților din România, după ce două dintre cele trei rafinării ale țării vor fi oprite simultan. Ministerul Energiei susține că riscul de penurile în piață nu este luat în calcul, întrucât piața va avea suficientă benzină și motorină, prin stocuri și importuri.

Două dintre cele trei rafinării din România vor fi oprite în luna februarie, afectând aproximativ 70% din capacitatea de rafinare. Este vorba despre rafinăria Petromidia, aflată într-o revizie generală anunțată din timp, și rafinăria Petrotel Lukoil, care se află în mentenanță și are un viitor incert, în contextul sancțiunilor internaționale aplicate companiilor rusești, scrie Economedia.ro.

Împreună, cele două unități asigură aproximativ 70% din capacitatea națională de rafinare pentru benzină și motorină, capacitate de care România va fi lipsită temporar în luna februarie. Singura rafinărie care va rămâne operațională este Petrom Brazi, deținută de OMV Petrom.

Poziția Ministerului Energiei

Ministerul Energiei, contactat de jurnaliștii Economedia, transmite că, în acest moment, nu există motive de îngrijorare și că piața carburanților rămâne stabilă.

„Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, atât din perspectiva aprovizionării, cât și a accesului la produse petroliere”, precizează instituția.

Potrivit autorităților, stocurile existente pot acoperi consumul intern pentru cel puțin o lună, urmând ca necesarul suplimentar să fie asigurat prin importuri.

„În contextul opririi activității Rafinăriei Petrotel-Lukoil, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit, Ministerul Energiei a solicitat principalilor operatori economici din sectorul petrolier informații privind capacitatea de acoperire a consumului intern de carburanți, fie din producția proprie, fie prin importuri de la furnizori care nu se află pe listele de sancțiuni internaționale și cu produse a căror origine nu face obiectul acestor sancțiuni. Răspunsurile primite confirmă faptul că aprovizionarea pieței interne poate fi asigurată fără disfuncționalități, prin producția internă și prin suplimentarea importurilor. În ceea ce privește revizia programată a rafinăriei Rompetrol, compania a comunicat că, pe întreaga durată a acesteia, își va onora integral obligațiile contractuale. Livrările de produse petroliere către clienți vor fi realizate din stocurile proprii constituite, precum și cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI. Oprirea tehnologică reprezintă o etapă necesară pentru funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a instalațiilor din rafinărie și este parte integrantă a strategiei generale a grupului, care prevede un calendar bine definit de mentenanță, cu revizii generale efectuate la intervale de patru ani și opriri tehnologice programate la fiecare doi ani”, arată Ministerul Energiei.

De unde importăm petrol

Autoritățile subliniază că importurile de carburanți sau petrol nu pot proveni din Federația Rusă. Începând cu 21 ianuarie, conform Regulamentului (UE) 2025/1494, este interzisă achiziționarea, importul sau transferul în Uniunea Europeană al produselor petroliere obținute din țiței cu origine rusească. Verificarea provenienței mărfurilor revine Autoritatea Națională a Vămilor.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro arată că, în contextul embargoului impus Rusiei, comercianții români de carburanți se orientează tot mai mult către furnizori din Orientul Mijlociu. Cantități importante de motorină ajung în Constanța din Oman, iar pentru prima dată apare și Bahrainul ca sursă de aprovizionare.

România dispune de cea mai mare capacitate de rafinare din regiune, cu cele trei rafinării ale sale, însă apelează constant și la importuri pentru echilibrarea pieței. Totodată, România este principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova.

